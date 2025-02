Re Carlo salva Harry e Meghan dall’umiliazione con una semplice decisione

La decisione di Re Carlo per non umiliare Harry e Meghan (ma la pace è ancora lontana)

La spaccatura tra il Principe Harry e il resto della famiglia reale continua. Tuttavia, Re Carlo ha chiarito che non avrebbe mai umiliato suo figlio e sua nuora. Negli ultimi anni, il loro rapporto padre-figlio è stato messo a dura prova, ma secondo quanto si vocifera il Re avrebbe cercato di salvare il Principe Harry e sua moglie Meghan dall’umiliazione pubblica.

Harry “deluso” dal padre: il rapporto

La decisione di Harry e Meghan di dimettersi dalle loro posizioni di membri anziani della famiglia reale ha creato una spaccatura ampiamente documentata all’interno del palazzo, così come viene raccontato dettagliatamente nel libro di memorie Spare, scritto di Harry del 2023. In un passaggio, il Principe ha ricordato come lui e Meghan Markle nel 2020 siano stati privati della scorta di sicurezza da parte della polizia, nonostante le varie terribili minacce ricevute.

Quando ha provato a contattare suo padre in merito alla questione, tuttavia, Harry ha affermato che Carlo “non avrebbe risposto alle mie chiamate”. Nell’intervista sua e di Meghan con Oprah Winfrey nel marzo 2021, Harry ha anche ammesso di essersi sentito “davvero deluso” da suo padre, condividendo: “Mi sento davvero deluso perché ha vissuto qualcosa di simile, sa cosa si prova il dolore, [e] Archie è suo nipote. Ma allo stesso tempo, lo amerò sempre, ma ho molto dolore e continuerò a fare del guarire questa relazione una delle mie priorità. Ma loro sanno solo quello che sanno, o quello che gli viene detto”.

Infatti, quando il Re Carlo III annunciò la sua diagnosi di cancro, il Principe Harry è tornato di corsa in Inghilterra per stare al fianco di suo padre, mettendo da parte le loro differenze nel momento del bisogno. Harry, padre di due figli, all’epoca disse a Good Morning America: “Sono saltato su un aereo e sono andato a trovarlo non appena ho potuto. Amo la mia famiglia. Del fatto che ho potuto salire su un aereo, andare a trovarlo e passare del tempo con lui, sono grato per questo”.

La scelta di Carlo per non umiliare Harry e Meghan

Sebbene Re Carlo non abbia affrontato la spaccatura in pubblico, a quanto pare ha reso nota la sua lealtà duratura verso il figlio più giovane e la nuora attraverso le sue azioni. Negli anni successivi alla “Megxit”, ci sono stati ripetuti appelli per togliere a Harry e Meghan i titoli onorifici di Duca e Duchessa di Sussex. Tuttavia, fonti ben informate hanno detto che questo è qualcosa che Carlo non prenderebbe mai nemmeno in considerazione. Un insider che conosce personalmente Re Carlo ha condiviso che “non è un uomo punitivo” e che “non vorrebbe mai umiliare” Harry e Meghan. E sebbene Buckingham Palace stia “considerando tutte le opzioni”, le fonti hanno insistito sul fatto che il downgrade “è semplicemente qualcosa che non verrebbe preso in considerazione”.

La defunta Regina Elisabetta II aveva precedentemente privato Harry e Meghan dei loro titoli di Sua Altezza Reale dopo che si erano allontanati dalla cerchia ristretta di The Firm. Il mese scorso, è stato affermato che la decisione di Harry di avviare un’azione legale dopo che la sua sicurezza ufficiale di polizia, finanziata dai contribuenti, è stata rimossa nel 2020, continua a essere un punto critico e un ostacolo sulla via di qualsiasi potenziale riconciliazione. Sebbene l’azione iniziale di Harry contro il Ministero degli Interni si sia rivelata infruttuosa, gli è stato concesso il diritto di ricorrere in appello. L’esperta reale Kate Mansey ha affermato che lo stato attuale della questione significa che Charles è ancora riluttante a fare pace del tutto con Harry.