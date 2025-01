Re Carlo trema, Harry vince la causa e non divorzia da Meghan Markle

Harry vince la causa, guadagna milioni e non divorzia da Meghan Markle. Re Carlo trema per quello che gli aspetta

Fonte: Getty Images Harry

Re Carlo ancora una volta deve fare i conti con suo figlio Harry. Da quando non è più membro senior della Famiglia Reale, la sua vita è ricca di colpi di scena. Adesso ha vinto inaspettatamente la causa contro il News Group Newspapers e indirettamente si è preso una rivincita sulla Famiglia Reale. E poi c’è sempre la questione del divorzio da Meghan Markle.

Harry vince la causa e si prende la rivincita su suo padre Carlo

Harry dunque ha trionfato in tribunale, quando invece sembrava che i giudici fossero contro di lui. Il gruppo editoriale di Murdoch ha riconosciuto di averlo spiato illegalmente, si è scusato pubblicamente con lui e anche per il modo in cui si è comportato nei confronti di Lady Diana.

Il Duca del Sussex trionfa anche contro il Palazzo che avrebbe voluto mettere tutto a tacere. Anche perché Harry lo ha sempre accusato di non aver fatto mai nulla per zittire i pettegolezzi su di lui e per fermare quelle intrusioni, ora riconosciute illecite, della stampa nella sua vita privata. Addirittura sarebbero stati ingaggiati degli investigatori per spiarlo.

Non solo, Harry aveva accusato la sua famiglia di avere un accorso segreto con l’editore. Ma questa accusa non era stata accettata in tribunale.

In ogni modo, la sentenza che ha dato piena ragione al Principe mette sotto un’altra luce Re Carlo, allora Principe del Galles, che appunto non sarebbe intervenuto per aiutare il figlio, davvero provato dalle continue ingerenze nella sua vita priva.

Harry sarà risarcito per i danni subiti. Si parla di milioni. Dunque, il Principe aumenterà il suo patrimonio senza dover alzare un dito per “lavorare”. E veniamo così alla seconda questione: il divorzio da Meghan.

Re Carlo e il divorzio di Harry e Meghan Markle

Da sempre si parla di crisi tra Harry e Meghan e di un imminente divorzio, ma le voci erano rimaste sempre tali e i Duchi del Sussex hanno sempre dichiarato di andare d’amore e d’accordo.

Recentemente però era trapelata l’indiscrezione che Meghan si era rivolta a un editore chiedendo se fosse interessato a un libro sulla sua vita dopo il divorzio. Questo è stato interpretato come un concreto campanello d’allarme sulla fine del matrimonio tra i due.

Ma adesso che Harry prenderà parecchi milioni e che il futuro finanziario del Principe è stabile, può essere che Meghan cambi idea. Anche perché senza di lui, lei può contare poco sulla sua carriera di imprenditrice e attrice. Anche l’ultima serie di Netflix dove dà consigli di benessere, cucina e giardinaggio si sta dirigendo a grandi passi verso il flop. In parte a causa degli incendi che hanno devastato Hollywood.

Dunque, Re Carlo dovrà tenersi ancora per un po’ Lady Markle come nuora.