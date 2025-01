Re Carlo, non si mette bene per Harry che rinuncia al viaggio a Londra

Re Carlo e Harry non si incontreranno, almeno per il momento. Il Principe resta in California durante il processo, ma in Aula non si mette bene per lui

Fonte: IPA Harry

Re Carlo non si intromette nelle questioni legali di suo figlio Harry. Non vuole e non può in quanto Sovrano. Ma per il Duca del Sussex il processo intentato contro il News Group Newspapers sta prendendo una brutta piega.

Re Carlo, nessun incontro con Harry

Il processo si è aperto a Londra martedì 21 gennaio. Ma Harry non si è presentato. Ci si aspetta che arrivi nella capitale britannica a febbraio per testimoniare in aula, come ha già fatto lo scorso anno.

Dunque, non ci sarà occasione per Carlo di incontrare il suo secondogenito che non vede ormai da un anno, ossia da febbraio 2024 quando il Principe si precipitò in Inghilterra dopo aver appreso del cancro del padre. Nemmeno è detto che s’incontrino il prossimo mese, ammesso che Harry davvero vada a Londra.

Il Re infatti non vuole essere coinvolto nelle faccende legali del figlio, perché si troverebbe in una posizione scomoda. Come padre ovviamente tenderebbe a proteggerlo ma come Sovrano ha degli obblighi verso il suo Paese. Perciò, deve mantenersi distaccato e non influenzare in alcun modo i giudici. Perciò, un incontro con Harry proprio nel bel mezzo del processo sarebbe “compromettente”.

Harry, in tribunale non si mette bene per lui

Intanto, per Harry al momento la situazione in Aula non è favorevole. Il Duca del Sussex ha fatto causa al News Group Newspapers per avere raccolto illegalmente delle informazioni su di lui, sostenendo che i giornalisti e gli investigatori privati ​​della società lo avevano preso di mira.

Si tratta di uno dei tre casi legali, tra cui quello sulla sicurezza, che coinvolgono Harry e che sono in corso presso i tribunali inglesi.

Il processo relativo al gruppo editoriale di cui fa parte anche il Sun dovrebbe durare diverse settimane e si prevede che il Duca testimonierà in Aula. A presiederlo è il giudice Fancourt, lo stesso che nel 2023 stabilì che Harry non poteva presentare un reclamo relativo alle intercettazioni telefoniche, accogliendo la richiesta del News Group Newspapers di ritiralo perché emesso troppo tardi.

Il giudice ha anche rifiutato di consentire al Duca di basarsi su un presunto “accordo segreto” tra la Famiglia Reale e alti dirigenti che lavorano per il magnate dei media Rupert Murdoch come parte della sua richiesta.

Poi, lo scorso maggio, ha stabilito che le accuse mosse contro Rupert Murdoch non potevano essere utilizzate in tribunale. Gli avvocati di Harry avevano sostenuto che la contestazione da parte del News Group Newspapers alla sua richiesta era un tentativo di andare oltre il presunto accordo, che secondo loro gli aveva impedito di intentare la causa.

Harry e Lord Watson sono gli unici due a portare avanti la causa contro il gruppo editoriali mentre altre personalità note hanno trovato un accordo risolvendo alternativamente il contenzioso.