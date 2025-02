Fonte: IPA Carlo d'Inghilterra

Carlo d’Inghilterra porta avanti da anni alcune battaglie che gli stanno particolarmente a cuore. Il sovrano, infatti, è particolarmente interessato a delle tematiche piuttosto importanti come la conservazione dell’ambiente e delle tradizioni, ma tra i suoi temi preferiti si trova anche la promozione dell’agricoltura biologica, che viene praticata da anni nella sua tenuta di Highgrove.

Proprio per portare avanti e sponsorizzare gli argomenti che gli stanno più a cuore, il Re ha deciso di chiedere aiuto a David Beckham e di cominciare una ricerca social di 35 influencer.

Carlo d’Inghilterra, l’appello social

Carlo d’Inghilterra, oltre ai suoi tanti impegni da sovrano, porta avanti diverse attività benefiche grazie anche alla sua King’s Foundation. L’organizzazione si occupa di diversi campi cari al sovrano, tra cui l’aiuto delle fasce più deboli della società, grazie anche agli appuntamenti di socialità per gli anziani, organizzati nel periodo invernale ad Highgrove.

Di recente la pagina social della fondazione ha lanciato un appello molto particolare, si cercano degli influencer under 35, definiti dall’organizzazione benefica come dei changemaker, persone capaci, quindi, d’influenzare le persone tanto da creare un cambiamento nella società: “Potresti essere uno dei nostri 35 under 35? Cerchiamo la prossima generazione di creatori e changemaker in tutte le aree che proteggiamo e promuoviamo”.

L’organizzazione sociale ha lanciato l’appello di Carlo d’Inghilterra attraverso un video di 35 secondi, dove venivano fornite anche tutte le informazioni per candidarsi al ruolo. Nel filmato social appariva, tra gli altri, anche uno sportivo inglese, noto in tutto il mondo: David Beckham.

Carlo d’Inghilterra, l’aiuto di David Beckham

Diversi personaggi impegnati nella difesa dei temi più cari a Carlo d’Inghilterra hanno preso parte al video-appello della King’s Foundation e tra di loro c’era anche David Beckham e le sue api, visto che l’atleta ha deciso da un po’ di tempo di trasformarsi in un apicoltore. Il calciatore è, già da un anno, anche ambasciatore della fondazione del Re e ha, quindi, risposto subito affermativamente al suo appello per promuoverne l’ultima attività. Il volto del famoso sportivo, quindi, farà da cassa di risonanza alla ricerca d’influencer dell’associazione benefica.

L’amministratore delegato della King’s Foundation, Kristina Murrin, ha raccontato l’iniziativa, come riportato da People, definendo la figura da loro ricercata come un promotore del cambiamento: “La prossima generazione di creatori e promotori del cambiamento che agiranno come rappresentanti diversificati e di grande impatto per le aree tematiche che rappresentiamo come ente di beneficenza e che il Re rappresenta”.

La rappresentate del programma benefico ha parlato anche del documentario che Carlo III sta preparando sulla fondazione e che verrà trasmesso su Amazon: “Fungerà come una fantastica vetrina per il nostro lavoro e il servizio del Re alla natura”.

La King’s Foundation è nata negli anni ’90 ma in tutti questi decenni gli obiettivi centrali dell’organizzazione non sono cambiati: “La nostra filosofia centrale è sempre rimasta la stessa: promuoviamo il cambiamento che il Re vuole vedere nel mondo… Siamo appassionati nell’educare la prossima generazione sull’ambiente naturale e sull’importanza di trascorrere del tempo nella natura per la nostra salute e il nostro benessere”.

A tutti coloro che quotidianamente s’impegnano per portare avanti le battaglie care al Re non resta, quindi, che mandare la candidatura per diventare un influencer della King’s Foundation.