Re Carlo segue le orme di Harry e Meghan, il suo nuovo progetto per Amazon

Fonte: IPA Re Carlo

Harry e Meghan si sono allontanati dalla Royal Family da diversi anni, eppure, in qualche modo, continuano ad esercitare una certa influenza sulle scelte dei Windsor. Il nuovo progetto di Re Carlo ripercorre per molti versi un sentiero già tracciato dal figlio, che con la sua consorte aveva preso parte ad un documentario su Netflix: anche il sovrano, infatti, è intenzionato a collaborare con una famosa piattaforma di streaming americana, Amazon.

Il nuovo progetto di Re Carlo

In piena convalescenza, Re Carlo sembra intenzionato ad esplorare nuovi progetti ed avventure: secondo la stampa inglese, infatti, il sovrano sarà protagonista di un nuovo documentario per Amazon Prime Video. Le riprese sono già iniziate, e l’opera dovrebbe mettere in evidenza il suo impegno per la tutela dell’ambiente, sia nel Regno Unito che all’estero. Il Re è infatti da tempo un sostenitore della causa ecologica, e aveva esplorato questi temi già nel 2010, in un libro intitolato Harmony: A New Way of Looking At Our World. Una fonte di Buckingham Palace ha dichiarato alla BBC che Carlo era “molto impaziente” di vedere come i concetti espressi nel suo libro potessero essere comunicati a un nuovo pubblico attraverso un nuovo mezzo.

Le riprese del documentario sul Re si stanno svolgendo a Dumfries House, la sua dimora immersa nel verde in Scozia. L’uscita del film è prevista per la fine di quest’anno o per l’inizio del 2026. Una fonte di Buckingham Palace ha dichiarato al Times: “È davvero sorprendente ciò che è stato messo in pratica dalla data di pubblicazione del libro, 15 anni fa, e quante di quelle idee pionieristiche siano state adottate in modi diversi. Questa è un’opportunità per ‘mostrare, non raccontare‘ come possano trasformare le persone, i luoghi e, in definitiva, il pianeta. Credo che molti rimarranno davvero stupiti dalla portata, dall’ampiezza e dalla visione di tutto ciò”.

Secondo The Times, che ha riportato per primo la notizia, sono state considerate diverse piattaforme prima di scegliere Amazon. La decisione di collaborare con il colosso statunitense, ad ogni modo, rappresenta un cambiamento per la Famiglia Reale, che solitamente ha lavorato con reti britanniche per le sue apparizioni televisive più importanti. L’eccezione sono i Sussex, che hanno siglato un accordo multimilionario con la piattaforma di streaming a stelle e strisce Netflix.

Sulle orme di Harry e Meghan

La decisione di Re Carlo potrebbe essere stata influenzata proprio dalle scelte professionali del suo secondogenito, che nel 2022 era stato protagonista con sua moglie di una docuserie di Netflix intitolata Harry & Meghan, incentrata sulla loro relazione e sulla decisione di allontanarsi dalla Royal Family. I Duchi del Sussex sono stati anche produttori esecutivi per un recente documentario sul polo, e la Markle ha in cantiere un nuovo programma di lifestyle sulla piattaforma di streaming: il titolo è With Love, Meghan e l’uscita è prevista a marzo, dopo essere stata posticipata a causa degli incendi a Los Angeles.

Tutti gli altri membri della Royal Family, da Elisabetta II a Kate Middleton, avevano sempre scelto la televisione nazionale per le proprie comunicazioni e i propri progetti multimediali. Insomma, si tratta di un’apertura di grande portata per i Windsor decisi, probabilmente, a rivolgersi ad un pubblico più ampio.