Meghan Markle, stop alla serie tv Netflix per gli incendi a Los Angeles

Meghan Markle ha scelto di posticipare l'uscita di "With love, Meghan" per concentrarsi sul supporto alle persone colpite dagli incendi di Los Angeles

Fonte: IPA Meghan Markle

Gli incendi che hanno colpito il territorio di Los Angeles stanno mettendo a dura prova tantissime persone: abitazioni distrutte e fiamme difficili da domare, che stanno inevitabilmente mobilitando gli abitanti e i vigili del fuoco per cercare di placare un avvenimento devastante per moltissimi.

Già nei giorni passati, moltissime star hanno scelto di stare vicino alle vittime dei roghi con donazioni, messaggi di vicinanza e divulgazione di informazioni utili. In un momento davvero difficile per gli Stati Uniti d’America, anche Meghan Markle si sente vicina agli abitanti, e ha deciso insieme a Netflix di posticipare l’uscita di With love, Megan, lo show che la vede protagonista.

Stop a “With love, Megan”, lo show di Meghan Markle

Le notizie che arrivano da Los Angeles in merito agli spaventosi incendi che stanno distruggendo abitazioni e parte del territorio stanno facendo il giro del mondo, accendendo una comprensibile apprensione per tutti coloro che stanno lottando per salvare vite e averi delle persone colpite.

Sono tantissimi i vip che negli ultimi giorni hanno condiviso notizie e appelli ringraziando chi si è messo in prima linea per cercare di circoscrivere le fiamme e supportare le persone colpite. Un evento che, comprensibilmente, impegna anche moltissimi volti dello spettacolo e mette da parte progetti che, oggi, appaiono meno prioritari.

È così che anche Meghan Markle, che avrebbe dovuto gioire dell’uscita del suo ultimo progetto insieme a Netflix, ha deciso di posticipare la messa in onda dello show. Ad annunciarlo proprio il colosso dello streaming, che ha detto in una nota: “Su richiesta di Meghan, duchessa del Sussex, e con il pieno sostegno di Netflix, l’uscita dello spettacolo – un sentito tributo alla bellezza della California meridionale – è stata spostata dalla data di prima di gennaio precedentemente annunciata al 4 marzo, a causa della devastazione in corso causata dagli incendi di Los Angeles”.

Una scelta condivisa, che posticipa solo di qualche tempo With Love, Meghan, attesissimo dai fan di Meghan. “Sono grata ai miei partner di Netflix per avermi sostenuto nel ritardare il lancio, mentre ci concentriamo sulle esigenze di coloro che sono stati colpiti dagli incendi nel mio stato natale, la California”, ha aggiunto la duchessa di Sussex.

Un pensiero ulteriore che si aggiunge all’impegno di Meghan e Harry degli ultimi giorni: la coppia ha infatti esortato le persone ad aiutare gli sfollati accogliendoli nelle loro case, oltre ad ospitare loro stessi gli amici rimasti colpiti dagli incendi. Venerdì 10 gennaio, inoltre, i due hanno incontrato i volontari a Pasadena contribuendo ad aiutare gli sfollati.

Di cosa parla “With Love, Meghan”

Nel suo nuovo progetto, ora previsto per il 4 marzo 2025, Meghan Markle apre le porte della sua quotidianità regalando ai fan 8 episodi di conversazioni con amici, consigli e trucchi pratici per vivere ogni momento in maniera indimenticabile.

Tra momenti di condivisione in cucina e in giardino, risate e confidenze, l’obiettivo di Meghan è di raccontare una vita basata sulla gioia più che sulla perfezione.

Il progetto, sicuramente, non vedrà grossi intoppi nonostante lo stop a qualche giorno dalla data ufficiale di pubblicazione: in tanti sperano che questo show possa essere d’ispirazione e possa regalare a Meghan molte soddisfazioni, anche i personaggi più improbabili: pare infatti che anche Re Carlo e la Famiglia Reale sperino in un successo, a differenza di quanto accaduto all’uscita di Spare, il libro rivelazione di Harry.