Re Carlo, la reazione insospettabile alla nuova serie di Meghan Markle

Re Carlo spera che la nuova serie di Meghan Markle sia un successo, perché così non avrà più bisogno di sfruttarlo per fare soldi

Fonte: IPA Meghan Markle

Re Carlo ha avuto una reazione insospettabile alla nuova serie di Meghan Markle su Netflix, condivisa da tutta la Famiglia Reale.

Re Carlo, la serie di Meghan Markle

With Love, Meghan è disponibile su Netflix dal 15 gennaio. La serie vede protagonista solo la Duchessa del Sussex, mentre suo marito Harry ha solo un ruolo marginale. Infatti, nel programma Meghan dà consigli pratici sulla cucina, la casa, il giardinaggio e in generale su come vivere tempo di qualità con la propria famiglia.

La serie è stata girata nella villa di Montecito, dove vive con Harry e i bambini, e si vedono anche i suoi cani, compreso Guy, il beagle recentemente scomparso e per il quale Meghan ha scritto un post toccante sul suo nuovo profilo Instagram.

Dunque, la nuova serie non ha niente a che vedere con la vita di Palazzo, che era invece al centro del primo lavoro per Netflix fatto dai Sussex.

Re Carlo reagisce così a Meghan Markle

L’esperto in questioni reali, Richard Eden, ha osservato che Re Carlo non teme With Love, Meghan. Della stessa opinione è la Famiglia Reale che addirittura spera sia un successo.

Infatti, ha spiegato l’esperto: “Tutti vogliono che sia un successo. E questo perché, se lo sarà, lei e Harry non avranno più bisogno di sfruttare i loro legami reali”. Insomma, Carlo non vede l’ora che Meghan si sganci dalla Famiglia Reale e trovi la sua strada, indipendentemente dal suo legame con la Corona.

“L’ultima cosa che qualcuno vuole è un altro Spare, questa volta da Meghan”. Detto altrimenti, Re Carlo augura ogni bene alla nuora e un futuro di successo con i suoi consigli di benessere e magari qualche parte a Hollywood, purché non sfrutti più la Famiglia Reale per fare soldi e ottenere notorietà.

C’è da dire che, malgrado i rapporti tra i Sussex e Carlo siano congelati, Harry e Meghan non hanno rilasciato interviste o dichiarazioni contro la Famiglia Reale nel 2024. Probabilmente una scelta da parte dei Duchi in rispetto a quanto accaduto al Sovrano e a Kate Middleton, entrambi colpiti dal cancro. Anche se è uscita la versione economica di Spare, l’autobiografia di Harry che tanto aveva sconvolto l’opinione pubblica nel 2023. Ma questa nuova edizione è stata un mezzo flop.

Harry dovrebbe tornare a Londra il prossimo febbraio perché deve presentarsi in tribunale per la causa che ha intentato con l’editore del Sun. Meghan non lo accompagnerà perché non ha più intenzione di mettere piede in Gran Bretagna e magari trovarsi faccia a faccia con Carlo e famiglia.