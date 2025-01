Meghan Markle in lutto, è morto il suo cucciolo. Nel video la voce dei figli

Meghan Markle in lacrime per la morte del suo beagle, Guy. La Duchessa ha dato la notizia con un toccante video su Instagram dove si sente la voce dei figli

Meghan Markle è in lacrime per la morte di Guy, il beagle che aveva adottato nel 2015 in Canada. La Duchessa del Sussex ha dato il triste annuncio sulla sua nuova pagina Instagram con un video emozionante dove si sentono le voci dei suoi figli, Archie e Lilibet, facendo uno strappo alla regola sulla protezione della loro privacy.

Meghan Markle piange per la morte di Guy

Meghan Markle ha condiviso quindi un post emozionante per dare la notizia della morte di Guy. Un duro colpo per lei e per la sua famiglia, visto che il cucciolo ha condiviso per dieci anni i momenti più importanti della sua vita.

Meghan ha voluto rendergli omaggio con un toccante video che ha messo insieme i ricordi più belli di Guy che scodinzola festante in cucina mentre lei prepara il sugo oppure l’accompagna in una delle sue visite. Poi si vede il beagle che passeggia allegro sulla spiaggia, in un’altra scena è con Harry e Archie, che lo tiene al guinzaglio, durante una passeggiata in campagna.

Meghan Markle, le voci di Archie e Lilibet

Infine, la famiglia riunita è in auto. Il Principe sta guidando e accanto ha lui c’è l’altro cane della coppia, mentre dietro ci sono Meghan coi bambini e Guy e si sente la voce dei piccoli che cantano una filastrocca, con un forte accento americano. È la prima volta dal 2022 che si sentono le voci di Archie e Lilibet, ossia dalla precedente docuserie che i Sussex hanno girato per Netflix.

Il video è accompagnato da un lunghissimo commento di Meghan che racconta la sua vita passata con Guy e anche tutto il suo dolore per la perdita dell’amico a quattro zampe.

Meghan Markle, il toccante saluto al suo cane

“Nel 2015, ho adottato un beagle da un rifugio per cani in Canada. Era stato in un canile in Kentucky e gli avevano dato pochi giorni di vita. L’ho preso in braccio… e me ne sono innamorata.

Lo hanno soprannominato “il piccoletto” perché era così piccolo e fragile, così l’ho chiamato “Guy”. Ed era il ragazzo migliore che una ragazza potesse desiderare. Se mi avete seguito su Instagram all’epoca, lo avete visto molto, e anche su The Tig. Era con me a Suits, quando mi sono fidanzata (e poi sposata), quando sono diventata mamma… è stato con me sempre: la quiete, il caos, la calma, il conforto”.

Meghan racconta del terribile incidente che ha subito Guy: “Ha sopportato un terribile incidente poco prima che mi trasferissi nel Regno Unito, che lo ha costretto a subire interventi chirurgici per diversi mesi e a non poter lasciare la clinica. I dottori hanno detto che non avrebbe mai più camminato, ma il dottor Noel Fitzpatrick ha detto che poteva farcela. H e io guidavamo a notte fonda, dopo l’orario di lavoro, per andare a trovare Guy mentre si riprendeva nel Surrey per mesi e mesi”.

La Duchessa ringrazia i veterinari e i volontari che glielo hanno fatto conoscere: “Sarò sempre grata a Noel e al suo team, al team del Queen West Animal Hospital di Toronto, ai nostri veterinari di oggi, ai miei amici e alla mia community: grazie per averlo amato così tanto”.

Infine, parla del suo lutto e delle lacrime versate per la scomparsa di Guy che compare nella nuova serie di Netflix: “Poiché molti di voi vedranno Guy in questa nuova serie, spero che capirete perché sono così devastata dalla sua perdita. Penso che anche voi potreste innamorarvi un po’.

Ho pianto troppe lacrime per contarle, il tipo di lacrime che ti fanno entrare nella doccia con l’assurda speranza che l’acqua corrente sul viso ti faccia in qualche modo non sentire le tue lacrime, o fingere che non ci siano. Ma ci sono. E va bene così.

Grazie per così tanti anni di amore incondizionato, mio ​​dolce Guy. Hai riempito la mia vita in modi che non conoscerai mai ❤️‍🩹 Come sempre, Meghan”.