Il Principe Harry emoziona Meghan Markle con un regalo davvero speciale

Nel breve filmato condiviso dall'ex attrice è presente anche la piccola Lilibet che oggi ha quattro anni e sta crescendo lontana dalla royal family

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Meghan & Harry

Da quando Meghan Markle ha rilanciato il suo account Instagram poco più di un anno fa, ha reso pubblici i suoi progetti professionali, ma ha anche aperto al mondo la sua vita privata. I suoi momenti da madre, le sue passioni più intime e il suo rapporto con le persone care, tra cui il suo cane, Guy, l’animale domestico che l’ha accompagnata per ben dieci anni.

Ora, diversi mesi dopo aver annunciato la triste notizia della morte del fedele quattrozampe, e in concomitanza con la première della seconda stagione della serie Netflix With Love, Meghan, la Duchessa di Sussex ha colto l’occasione per condividere pubblicamente il regalo che il Principe Harry le ha fatto per aiutarla a superare quel terribile lutto.

Il regalo di Harry a Meghan Markle per la morte del suo cane, Guy

Tramite il suo account, Meghan Markle ha fatto sapere che il marito Harry ha incorniciato una delle tante foto che ritraggono l’ex attrice con Guy. L’immagine in bianco e nero è stata inserita in una cornice bianca e decorata con un grande fiocco dello stesso colore.

“Una sorpresa mattutina da parte di mio marito”, ha scritto la nuora di Re Carlo a corredo del video, che mostra la sua cucina e di spalle sua figlia, Lilibet, che entra nella stanza per dare un tenero bacio sulla foto del cane.

Oltre al dono in sé, anche la tempistica del regalo di Harry ha un grande significato simbolico. Non solo coincide con l’uscita di questa attesissima seconda stagione incentrata su Meghan Markle, ma anche con la Giornata Internazionale del Cane.

Il gesto del Principe riflette senza dubbio una toccante attenzione ai dettagli: un piccolo omaggio che unisce memoria, amore familiare e sensibilità. Il video mostra anche il membro più giovane della famiglia che bacia teneramente la foto, a dimostrazione che Guy rimane una parte importante della loro casa, anche se non è più fisicamente con loro.

Guy, il cane che ha segnato la vita di Meghan Markle

Per Meghan Markle, quel cane occupa un posto davvero speciale nel suo cuore. Guy è stato salvato nel 2015 da un’organizzazione di soccorso canadese e, fin dall’inizio, è diventato il suo compagno inseparabile nei momenti felici e in quelli più difficili e il simbolo del suo amore per gli animali.

A gennaio di quest’anno, la Duchessa aveva annunciato la sua triste scomparsa con un commovente omaggio sui social media: “Ho pianto così tante lacrime che non riesco a contarle; il tipo di lacrime che ti fanno saltare sotto la doccia con la folle speranza che l’acqua che ti scorre sul viso ti faccia non sentirle, o fingere che non ci siano. Ma ci sono. E va bene anche così. Grazie per così tanti anni di amore incondizionato, mio ​​dolce ragazzo. Hai riempito la mia vita in modi che non immagineresti mai”, aveva ammesso.

Aveva dunque raccontato che “nel 2015, ho adottato un beagle da un rifugio in Canada. Era stato in un rifugio per animali da macello in Kentucky e gli avevano dato solo pochi giorni di vita. L’ho adottato… e me ne sono innamorata. Lo chiamavano ‘il piccoletto’ perché era così piccolo e fragile, così l’ho chiamato ‘Guy’. Ed era il miglior maschio che una ragazza potesse desiderare”.

“È stato con me in Suits , quando mi sono fidanzata (e poi sposata), quando sono diventata madre… è stato con me in tutto: nella quiete, nel caos, nella calma, nel conforto”, aveva aggiunto la Markle.

Così, la foto regalata da Harry rende omaggio a quel rapporto unico tra sua moglie e il suo amato cane.