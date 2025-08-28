Re Carlo, Meghan Markle sferra un altro attacco con la nuova serie: il video disgustata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Meghan Markle

Re Carlo e la Famiglia Reale ancora sotto attacco da parte di Meghan Markle. La seconda stagione della sua serie è uscita su Netflix da un giorno e già si conoscono tutti i dettagli sulle stilettate che la Duchessa del Sussex ha lanciato contro il suocero per attirare più pubblico possibile, visto che le sue ricette e i suoi consigli non interessano più di tanto.

Re Carlo sotto attacco in With Love, Meghan

Ci risiamo. È uscita su Netflix With Love, Meghan 2, la serie della Markle, malgrado il flop della prima stagione. La Duchessa del Sussex ha deciso di rendere più piccanti le sue ricette condendole con qualche dettaglio sulla Famiglia Reale.

Infatti, Meghan accenna più volte al periodo vissuto in Gran Bretagna. Certo, non prende di mira apertamente Re Carlo e la sua famiglia, ma ci sono diversi riferimenti e frecciatine velenose implicite. Per esempio nel quarto episodio, Meg fa riferimento a quando era costretta a indossare colori neutrali, durante il periodo vissuto a Palazzo. La Duchessa, forse in risposta al clamore suscitato dai suoi vestiti quando era un membro attivo della Famiglia Reale, ha fatto una battuta sulla questione: “Sì, esistenzialmente sono una persona neutrale”.

L’esperto di questioni reali Phil Dampier ha criticato aspramente l’ultima serie, definendola un’ulteriore opportunità per “scagliare una frecciatina” contro Carlo. “Meghan sta facendo le sue cose e la nuova serie di Netflix è una prova”.

L’esperto se la prende, definendola una mossa ipocrita, anche con la scena in cui Lady Markle mostra il regalo che Harry le ha fatto per i suoi 40 anni, un capello da baseball personalizzato con scritto PH40, dove PH si riferisce al suo titolo reale, anche se dal 2020 hanno formalmente rinunciato al loro ruolo a Corte.

Dampier inoltre sottolinea come la nuova serie sarà uno strumento per sferrare un attacco subdolo e implicito alla Famiglia Reale, visto che si stanno spegnendo i riflettori su Spare e sull’intervista rilasciata a Oprah Winfrey.

Re Carlo, Harry assente dalla serie di Meghan

Nella seconda stagione della serie di Meghan, Harry non compare mai, solo due volte in foto. Ma la Duchessa continua a fare riferimenti al marito. Il Principe però pare essersi dissociato totalmente dal lavoro della moglie (e forse non solo da quello”.

L’esperto britannico commenta: “Non c’è traccia di Harry in questo programma… forse ha problemi più grossi”. La serie appare come un’autopromozione di Meghan, in cui presenta dettagli non solo della sua vita passata ma anche di quella attuale e gradualmente sta presentando pubblicamente anche i suoi due figli, Archie e Lilibet.

Meghan Markle, il video dove è disgustata

Intanto, Meghan sta promuovendo la sua serie sui social. In particolare sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcuni video che mostrano delle scene della seconda stagione. Tra questi una clip in cui si mostra disgustata, quasi nauseata, mentre in cucina viene preparato l’astice. Una scena che poco si addice a una Duchessa.