Da Angelina Jolie e Jennifer Garner: le star che stanno portando aiuti dopo l’incendio a Los Angeles

Hollywood si mobilita: Angelina Jolie e Jennifer Garner in prima linea per aiutare le vittime dell’incendio a Los Angeles, dimostrando altruismo e vicinanza

Gli incendi che hanno devastato Los Angeles nelle ultime settimane hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione, con oltre 10.000 strutture distrutte e più di 80.000 persone costrette a evacuare. In questo drammatico scenario, due icone di Hollywood, Angelina Jolie e Jennifer Garner, si sono distinte per il loro impegno nell’aiutare le comunità colpite, mostrando che la solidarietà va ben oltre lo schermo.

Angelina Jolie: cuore grande e impegno concreto

Angelina Jolie, da sempre conosciuta per il suo attivismo, ha immediatamente risposto alla crisi. Una fonte vicina all’attrice ha raccontato a People che Angelina ha aperto le porte della sua casa a Los Angeles per accogliere amici e conoscenti costretti a evacuare.

“Angie è devastata per chi ha perso la propria casa”, ha dichiarato la fonte, aggiungendo che sta facendo tutto il possibile per supportare chi le è vicino.

Non solo ospitalità: Angelina e suo figlio Knox sono stati avvistati mentre caricavano generi alimentari per aiutare le persone in difficoltà.

“Mi sto occupando di chi mi è vicino, ospitandoli nella mia casa“, ha dichiarato la Jolie al Daily Mail, sottolineando che le sue priorità sono le persone care e l’impatto immediato degli incendi.

Angelina Jolie vive nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles, in una residenza storica che un tempo era di proprietà del leggendario regista Cecil B. DeMille. L’attrice ha acquistato questa prestigiosa dimora nel 2017, investendo circa 25 milioni di dollari.

Jennifer Garner: tra cucina e confort

Dall’altra parte della città, Jennifer Garner ha scelto di agire con gesti semplici ma potenti. L’attrice, che vive a Brentwood, una zona vicina al Pacific Palisades, ha collaborato con lo chef José Andrés e la sua organizzazione World Central Kitchen per distribuire pasti caldi ai vigili del fuoco e agli sfollati.

Fotografata in jeans e una giacca blu zip-up, Jennifer ha mostrato un lato umano e intimo, portando scatole di cibo e scambiando sorrisi con volontari e persone in difficoltà.

Durante un’intervista a MSNBC, Jennifer ha raccontato di aver perso un’amica vicina alla sua chiesa a causa degli incendi. “Il nostro quartiere è a pezzi, e il dolore è ancora troppo fresco“, ha detto l’attrice, trattenendo a stento le lacrime.

Nonostante ciò, il suo spirito instancabile l’ha portata a chiedere: “Cosa posso fare con queste mani? Come posso rendermi utile?“. Un gesto d’amore che ben si sposa con il suo look casual, che trasmette semplicità e calore.

Il sostegno di Hollywood: un fronte unito

Angelina Jolie e Jennifer Garner non sono le uniche celebrità a essersi mobilitate. Sharon Stone ha trasformato la sua casa in un rifugio per amici e parenti, mentre Halle Berry ha deciso di donare l’intero contenuto del suo guardaroba per aiutare chi ha perso tutto.

Anche Jamie Lee Curtis e la sua famiglia hanno promesso un milione di dollari per sostenere le comunità colpite, dimostrando che la solidarietà può assumere molte forme.

In un’epoca in cui Hollywood è spesso criticata per la sua distanza dalla realtà, queste azioni concrete sono una testimonianza del potere che le celebrità possono avere nel fare la differenza. E mentre gli incendi continuano a minacciare Los Angeles, il loro esempio è un faro di speranza per chi ha perso tutto.