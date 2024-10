Jennifer Lopez evita un incontro imbarazzante con Ben Affleck e Jennifer Garner

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez Ben Affleck Jennifer Garner

Con il divorzio, non è raro che si verifichino incidenti imbarazzanti. Sulle colline di Hollywood, questi “incidenti” coinvolgono spesso star, ex mogli o ex mariti e rispettivi figli. Jennifer Lopez avrebbe “evitato per un pelo un incontro imbarazzante” con Ben Affleck e un’altra sua ex moglie, Jennifer Garner, durante un evento a Los Angeles a cui hanno partecipato i tre attori con i loro figli.

Ma cosa è successo esattamente in quel parcheggio di Brentwood?

L’incontro mancato tra Jennifer Lopez, Ben Affleck e Jennifer Garner

Jennifer Lopez si trovava a questo evento a Brentwood, quartiere di lusso di Los Angeles, insieme a uno dei suoi gemelli, Emme (figli di Marc Anthony), e ad alcuni amici. La popstar, che ha rivelato di voler tornare a fare musica e di avere intenzione di lanciare un singolo dance, si è presentata con una jumpsuit grigio perla annodata in vita con una cintura, sandali dal tacco alto nude e capelli sciolti sulle spalle. Alla sua spalla dondolava una tracollina marrone.

Secondo DailyMail nello stesso parcheggio dove è stata avvistata JLo sono stati avvistati anche Ben Affleck e la sua ex moglie Jennifer Garner con il loro figlio quindicenne Fin. Anche loro erano con amici e sono stati visti chiacchierare tranquillamente. Affleck indossava un paio di jeans, una camicia e una giacca rossa. Garner ha optato anche lei per i jeans e un comodo maglione nero.

Non è escluso che fosse un caso che fossero tutti lì più o meno alla stessa ora. Anche perché JLo e Ben condividono figli più o meno della stessa età. Ma si potrebbe pensare anche a un “evitamento tattico”, come spesso accade in questi casi. Con due ex mogli nei paraggi, Ben Affleck avrebbe potuto essere un po’ nervoso.

La nuova vita di Jennifer Lopez tornata single

Jennifer Lopez, che ha parlato per la prima volta dopo la rottura con Ben Affleck – ad aprile risale la separazione e il divorzio ad agosto, ma è ancora in corso – ha rivelato che è estremamente faticoso gestire i cocci della relazione con Ben. Ma al momento ha bisogno di stare da sola. “Devi essere sano. Devi essere completo, se vuoi qualcosa che ti completi” ha rivelato a Interview Magazine. “Devo andare via e stare da sola. Voglio dimostrare a me stessa che posso farlo”.

Ben Affleck non sapeva nulla del fatto che l’ex moglie avrebbe rilasciato quelle dichiarazioni. Non è improbabile che lo abbiano ferito o seccato e anche per questo nel parcheggio di Brentwood non si sono visti saluti, abbracci o segni della mano. Probabilmente in una circostanza del genere, con Jennifer Garner che risulta ancora molto legata ad Affleck, l’ex coppia ha preferito ignorarsi.

Fonte: IPA

Entrambi sembrano intenzionati a buttarsi sul lavoro per lasciarsi il passato alle spalle. Pochi giorni fa Ben Affleck è stato avvisato (con il broncio) mentre faceva il sopralluogo su alcune location, Jennifer Lopez secondo alcuni insider vuole recuperare terreno in campo musicale dopo l’ultimo sfortunato tour, interrotto da lei stessa per gestire i problemi familiari.