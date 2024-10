Jennifer Lopez e Ben Affleck, l’indiscrezione: “Lui non sapeva che lei avrebbe parlato”

Dopo mesi di chiacchiere e speculazioni, Jennifer Lopez ha deciso di parlare in prima persona sulla sofferta separazione da Ben Affleck. Quello che segnala Daily Mail, però, è che l’attore e regista non aveva la minima idea di quell’intervista prima che fosse di dominio pubblico, e neanche delle parole aspre e piene di dolore che JLo ha riservato sulla fine del loro amore.

Jennifer Lopez l’intervista che ha lasciato il segno

Cover girl di Interview Magazine in onore del 55esimo anniversario della rivista, Jennifer Lopez è apparsa conturbante in un look-bikini completamente leopardato dal taglio molto sexy, con maxi-stivali sempre leopardati, uno chignon strettissimo e grandi orecchini color caramello.

Nell’intervista a Interview in cui ha rotto il silenzio sulla separazione sembra che la popstar americana abbia spalancato il suo cuore e abbia condiviso con i lettori gli angoli più bui dell’ultimo periodo. Ha definito la rottura “dannatamente dura”, ha parlato del senso di solitudine e dell’angoscia di morire. “Ma io non voglio morire” ha specificato la cantante, e così ha dichiarato la propria intenzione di farcela da sola, di andare avanti.

Infine JLo ha specificato di non avere alcun rimpianto. “Questo non significa che non mi abbia quasi distrutta. Quasi ci è riuscito” ha puntualizzato, senza però fare mai il nome di Ben Affleck. E Ben come l’ha presa? Daily Mail ha consultato i soliti insider che hanno testimoniato la sorpresa dell’ex marito di trovarsi coinvolto, suo malgrado, in un’intervista sulla fine di una storia.

La reazione di Ben Affleck: colto di sorpresa

Secondo alcune fonti vicine all’attore, Affleck è stato colto alla sprovvista dalle dichiarazioni di Jennifer Lopez. Qualcuno sostiene che lui non riesce a stare lontano da lei, e l’illazione sarebbe stata confermata da un brunch in cui sono stati avvistati i due insieme, forse anche a scambiarsi un bacio.

In ogni caso, quello che pensa Ben Affleck è che Jennifer parlerà ancora. Come svela la fonte, “è consapevole che lei potrebbe continuare a discuterne per sempre”.

Affleck, qualche giorno dopo l’intervista, è stato avvistato a Los Angeles mentre faceva un sopralluogo su una location per il suo prossimo progetto. I paparazzi hanno notato il suo broncio e la totale assenza di sorrisi.

Intanto Jennifer Lopez ha precisato che non sta cercando un altro compagno, anche se per il futuro progetta qualcosa di diverso. “Qualcuno che ti ama davvero ti aiuta a guarire quelle parti di te stesso”, ha dichiarato. “Questo è ciò che ho imparato sull’amore: che è qualcosa di sicuro. Mi fai sentire al sicuro e, quando non sono all’altezza, tu mi capisci e mi aiuti a crescere per migliorare, perché tu hai i tuoi confini e io ho i miei”.

Quello che ci riserva il domani nessuno lo sa, ma è certo che Ben Affleck e Jennifer Lopez sono stati una delle coppie più amate, già dai tempi della loro prima unione negli anni 2000. Il loro mito risplenderà per sempre, anche se le strade si sono divise e, a quanto pare, in modo irreversibile.