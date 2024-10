Jennifer Lopez, pronto un singolo dopo la rottura con Ben Affleck: “Vuole una hit”

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è tornata single e… non pensa ci sia momento migliore di questo per rilasciare un nuovo singolo. Una hit potente e indimenticabile della musica dance, il suo grande amore dalle origini. La separazione da Ben Affleck ha creato nella popstar un grande dolore, e anche per questo al momento JLo sta cercando una rivincita musicale.

Jennifer Lopez, una canzone di successo dopo l’addio a Ben Affleck

A rivelare la novità è stato Page Six, grazie ad alcune fonti vicine alla cantante. Jennifer Lopez sarebbe alla ricerca di una nuova canzone di successo. Un tormentone che faccia ballare diverse generazioni e rimanga nel firmamento.

Ecco cosa rivela l’insider: “Sono stati contattati alcuni cantautori. Lei vorrebbe un grande successo dance. La sua priorità, professionalmente parlando, è la musica. Non ha senso che si impegni adesso se non in qualcosa di grande. Ha bisogno di un super successo”.

In realtà Jennifer non sarebbe alla ricerca semplicemente di una canzone, ma di un album intero. E pensare che le voci parlavano di un ritiro della cantante dal mondo musicale, dopo che This is me… Now, l’ultimo album ispirato alla relazione con Ben Affleck non aveva avuto il successo sperato. Jennifer Lopez era apparsa vaga sul discorso, accennando alla possibilità che quello fosse l’ultimo album della sua vita. Invece non sarà così.

Jennifer Lopez torna alla musica dopo i film: la sua carriera non è finita

Abbiamo visto JLo sul grande e sul piccolo schermo delle piattaforme, ma a quanto pare l’addio a Ben Affleck avrebbe smosso qualcosa, al punto da spingerla a ritornare al primo amore, la musica. Le fonti di Page Six sostengono che sarebbe molto determinata.

“Vuole ottenere successi e pubblicare un nuovo album. Ha avuto un’enorme quantità di successi e non può accettare che l’ultimo album sia la fine della sua carriera musicale” ha rivelato l’insider. “Vuole cancellare il brutto ricordo di This is Me Now. Il tour per l’album ha subito una battuta d’arresto e Lopez, che era nel bel mezzo della sua separazione da Affleck, ha finito per interromperlo, dicendo che si stava “prendendo del tempo per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici stretti.”

Lo sfortunato tour che avrebbe dovuto segnare il rilancio della popstar si è concluso con una battuta d’arresto, probabilmente dovuto al difficile momento privato che viveva Jennifer. Qualcuno era pronto a sostenere che gli stop fossero dovuti non tanto a cause personali ma alla mancanza di biglietti venduti. Una diva come lei non avrebbe potuto sostenere stadi e palazzetti vuoti.

Una cosa è certa: ora JLo vuole tornare, e vuole farlo alla grande, con uno di quei singoli che tutti dovrebbero ballare. Le esperienze sul set sono andate bene, i film hanno avuto successo, ma oggi il suo obiettivo sarebbe musicale.

È coraggiosa a sfidare i pregiudizi. L’ultimo album ha ricevuto parecchie critiche, è stato definito “non all’altezza”. Un altro sito, Pitchfork, ha dichiarato che nel caso di JLo “la narrativa minaccia di sovrastare la musica”.

Sarà la volta buona per un grande ritorno?