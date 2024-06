Fonte: Ansa Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha deciso di cancellare il suo tour negli Stati Uniti. L’artista ha annunciato la decisione di prendersi una pausa dalle scene e c’è chi è pronto a scommettere che sia legata alle voci insistenti sul suo imminente divorzio da Ben Affleck, sposato con doppia cerimonia nel 2022. Sembra inoltre che si sia presentata la necessità di stare vicina alla sua famiglia: da qui la scelta di annullare le date per la quale si è anche scusata con il suo pubblico.

Jennifer Lopez si ferma: “Sono devastata”

“Sono devastata dall’idea di deludervi ma vi prego di capire che non avrei preso questa decisione se non avessi sentito che questa era una cosa necessaria”, ha spiegato Jennifer Lopez, promettendo di tornare molto presto. Non ci sono però notizie sulle ragioni che l’hanno indotta a prendere una decisione così drastica, ma in molti sembrano pronti a scommettere che sia legata alle continue voci su un possibile divorzio da Ben Affleck, che si è presentato da solo al diploma di sua figlia Violet.

“Si prenderà del tempo per stare con i figli, la famiglia e gli amici più stretti”, scrive lo staff che si occupa dell’organizzazione del This is me Live, lasciando intendere che l’artista abbia assoluto bisogno di un periodo di riposo per stare vicina alla sua famiglia e in particolare ai suoi figli, per i quali teme un contraccolpo causato da un nuovo divorzio, che per lei sarebbe il quarto, da siglare a soli due anni dalle nozze da favola.

Quand’è iniziata la crisi con Ben Affleck

Le prime indiscrezioni sono circolate a inizio maggio, quando i due hanno cominciato a mostrarsi in pubblico da soli. Un atteggiamento che ha messo in allarme tutti, dato che sono soliti uscire insieme e mostrarsi molto affiatati, suffragata inoltre dalla decisione di lui di lasciare la loro casa di lusso di Beverly Hills per trasferirsi in un’abitazione in affitto in attesa che entrambi capiscano cosa fare del loro futuro.

La decisione di dividersi pare che sia arrivata di comune accordo e con la chiara intenzione di appianare alcune divergenze che avrebbero causato una frattura nel rapporto, ritrovato dopo molti anni e giunto fino al matrimonio. Una grande delusione per lei che, dopo la fine di tre matrimoni sperava davvero che potesse essere quello giusto. Di questa crisi avrebbe anche parlato a Jennifer Garner, l’ex moglie di Ben Affleck, che sarebbe invece preoccupata per lui e per il suo passato da alcolista. Temerebbe infatti in una ricaduta, causata dalla fine del matrimonio in cui anche lui aveva creduto molto.

Sembra inoltre che lui abbia preso a non condividere lo stile di vita di sua moglie, troppo impegnata con il lavoro. Da qui la decisione di prendersi una pausa per capire come gestire il rapporto e decidere se questo sia meritevole di un futuro. Intanto, al diploma di Violet sono arrivati insieme e scuri in volto, mentre lui è stato visto da solo durante la festa per celebrare il primo importante traguardo della giovane di casa Affleck.