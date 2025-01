Jennifer Garner in lacrime: “Ho perso un’amica negli incendi di Los Angeles”

Fonte: IPA Inferno di fuoco a Los Angeles, le case delle star rase al suolo

Non è un momento facile per gli abitanti di Los Angeles, da giorni sotto il cocente assedio di incendi che non smettono di bruciare ogni cosa. Case, attività, tutto distrutto. Anche alcune vite, purtroppo. Jennifer Garner, intervistata da una giornalista di MSNBC, non è riuscita a trattenere le lacrime raccontando di come abbia dovuto dire addio a una sua cara amica, morta nel tragico rogo di Palisades.

Le lacrime di Jennifer Garner per l’amica morta nell’incendio

Come moltissime star del cinema, anche Jennifer Garner vive a Los Angeles e in questi giorni sta vivendo la drammatica situazione di cui le cronache stanno documentando. Roghi inarrestabili che divampano distruggendo tutto ciò che incontrano, anche le abitazioni. Tragedie come questa ci ricordano che tutti siamo uguali, in fondo: puoi avere la fama e il successo, ma il destino può essere inesorabile.

Perdere beni materiali come una casa è doloroso, ma quando entrano in gioco delle vite tutto si fa ancora più drammatico. Così, intervistata da MSNBC, l’attrice Jennifer Garner non è riuscita a trattenere le lacrime confermando alla giornalista Katy Tur di aver subito una grave perdita: “Ho perso un’amica e per la nostra chiesa è un momento molto delicato, quindi non credo che dovremmo parlarne ancora – ha detto nell’intervista registrata a Palisades, circondata dalle case incenerite, insieme allo chef José Andrés del World Central Kitchen -. Ho perso un’amica. Non è uscita in tempo“.

“Il mio cuore sanguina per i miei amici. Voglio dire, riesco a pensare a 100 famiglie, e ci sono 5.000 case perse. Posso – senza nemmeno [pensarci] – semplicemente scrivere una lista di 100 amici che hanno perso la casa“, ha proseguito. L’attrice ha parlato poi della vita a Palisades, in particolare della zona di Fiske Street dove era usuale vedere i bambini giocare tranquillamente per strada: “La casa della mia migliore amica era in fondo alla strada. Avevano un gong nel loro giardino davanti. C’erano così tanti bambini che giocavano per strada e loro suonavano il gong alla fine della giornata e li chiamavano a casa. Questa è la strada che percorriamo durante i 5 km. È qui che passa il piccolo camion dei pompieri, Dio benedica i nostri pompieri, è qui che passa il camion dei pompieri, sai, alla parata del 4 luglio”.

La casa di Jennifer Garner graziata dalle fiamme

Come già circolato nelle scorse ore, la casa di Jennifer Garner è stata una delle poche a esser graziata dalle fiamme che stanno devastando Los Angeles. L’attrice non vive a Palisades, ma in una tenuta (da quasi 8 milioni di dollari) che ha fatto costruire a Brentwood, distante dai roghi, quando ha fivorziato da Ben Affleck nel 2018.

La Garner ha detto di sentirsi quasi in colpa per tutto questo e da giorni si impegna per cercare di dare il proprio contributo, aiutando gli amici e le persone a lei care. Tra questi proprio Ben Affleck, ex marito col quale è sempre rimasta in ottimi rapporti tanto da aprirgli le porte della sua casa, dopo aver evacuato la sua tenuta da 20,5 milioni di dollari.