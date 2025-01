Taylor Swift, la donazione per gli incendi di Los Angeles: “Straziante”

Taylor Swift si aggiunge ai vip in prima linea per aiutare le persone colpite dagli incendi di Los Angeles e invita i fan a donare

Fonte: IPA Taylor Swift

Gli incendi che ormai da settimane stanno stravolgendo il territorio di Los Angeles hanno mosso moltissime star pronte a fare del proprio meglio per aiutare e supportare i soccorsi e le organizzazioni che si prendono cura delle persone colpite.

Ad aggiungersi alla lista di vip impegnati in questo senso c’è anche Taylor Swift, che oltre ad aver fatto una generosa donazione, ha scelto di condividere un messaggio per sensibilizzare i suoi fan sull’importanza di supportare la comunità locale.

Taylor Swift dona dopo gli incendi di Los Angeles

Taylor Swift, reginetta del pop mondiale, è da sempre molto attenta a tematiche sociali che spesso racconta all’interno dei suoi canali social. La cantante dei record, conscia dell’influenza delle sue parole, non si è mai tirata indietro rispetto a temi importanti.

Una volontà che non è mancata anche in questo momento difficile per gli abitanti di Los Angeles e dei territori limitrofi. La cantante ha infatti fatto sapere di aver fatto una donazione alle organizzazioni che si stanno occupando degli incendi, parlando a cuore aperto della situazione di difficoltà sui suoi canali social.

“Gli incendi in California hanno devastato così tante famiglie, ed è stato straziante vedere queste storie svolgersi. Così tanta sofferenza, perdita e distruzione” ha spiegato “Mentre così tante persone affrontano alcuni dei periodi più difficili della loro vita, ci sono anche molte organizzazioni e gruppi straordinari che si uniscono per aiutare queste comunità a ricostruirsi”.

La cantante ha poi proseguito condividendo i nomi delle organizzazioni a cui ha devoluto la donazione, esortando i propri fan a fare lo stesso: “Queste sono le organizzazioni a cui ho donato. Se ti senti obbligato o in grado di donare, per favore fallo”.

Non è la prima volta che la cantante dimostra il suo impegno per cause umanitarie. Nel corso degli anni, Taylor Swift ha donato milioni di dollari per sostenere progetti legati alla sanità, all’educazione, ai diritti civili e a supporto delle persone colpite da calamità come il tornado che ha colpito il Tennessee nel 2023.

Selena Gomez e i vip pronti a sostenere Los Angeles

La gravità delle ripercussioni provocate dagli incendi di Los Angeles ha mobilitato diversi organi e personaggi del mondo dello spettacolo. Oltre alle decisioni prese in merito alle candidature degli Oscar e alla serata dei Critics Choice Awards, che verrà posticipata, moltissime star sono ora impegnate in attività di volontariato.

Non solo Angelina Jolie e Jennifer Garner, in prima linea come volontarie, ma anche Selena Gomez, che insieme al suo compagno e futuro marito Benny Blanco, è scesa in strada per distribuire cibo e bevande a sfollati e soccorritori impegnati nello spegnimento degli incendi.

Il suo marchio di bellezza Rare Beauty, ha poi condiviso un lungo messaggio di solidarietà, annunciando il loro contributo: “Abbiamo assemblato kit di assistenza di emergenza con gli elementi essenziali per i centri di evacuazione e abbiamo fatto donazioni alla Fondazione dei vigili del fuoco di Los Angeles e alla World Central Kitchen, che sono sul campo per fornire aiuti immediati”.

La stessa premura è arrivata anche da Meghan Markle, prossima a pubblicare il suo nuovo programma televisivo, e dal Principe Harry, che oltre ad aver aperto la propria casa ai più bisognosi, hanno incontrato i volontari a Pasadena contribuendo ad aiutare gli sfollati.