Taylor Swift si confessa da Jimmy Fallon: svelato il retroscena sul Super Bowl

Taylor Swift è tornata a far parlare di sé, ma stavolta non per un outfit scintillante o un record infranto. A The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la popstar americana ha raccontato — con la solita ironia e una punta di dolcezza — cosa si nasconde davvero dietro al suo rifiuto di esibirsi al Super Bowl. E no, non c’entra affatto Travis Kelce, il fidanzato che ha fatto impazzire mezzo mondo.

Taylor Swift si confessa da Jimmy Fallon

Apparsa nello show di Jimmy Fallon lo scorso 6 ottobre, Taylor Swift ha scelto un look che sembrava un omaggio al titolo del suo nuovo album The Life of a Showgirl: una mise scintillante, degna delle luci di Broadway. L’artista, 35 anni e più sicura di sé che mai, ha affrontato la lista di rumor che la circondano in questo periodo, confermando o smentendo con il suo sorriso ironico e quella voce pacata che riesce sempre a far sembrare tutto semplice.

Tra i tanti argomenti, Fallon non ha resistito a chiederle del Super Bowl: il più grande palcoscenico del mondo, quello che tutti sognano. Taylor ha sorriso, ha fatto una piccola pausa, e poi ha messo fine a mesi di speculazioni. “Ecco la verità” ha spiegato. “Jay Z è sempre stato molto gentile con me. Le nostre squadre sono in contatto e a volte mi chiedono come mi sentirei riguardo a certe cose, ma non è mai un’offerta ufficiale. Siamo sempre stati sinceri, e la verità è che sono innamorata di un uomo che gioca proprio su quel campo”.

Il motivo dietro il no al Super Bowl

Con la solita lucidità che la contraddistingue, Taylor Swift ha poi spiegato che il motivo del suo rifiuto non è romantico, ma emotivo. Vedere Travis Kelce giocare — come lei stessa ha raccontato — è già uno spettacolo che le richiede tutta l’attenzione possibile.

“Quello sport è come una partita di scacchi violent” ha detto. “È gladiatori senza spade. È pericoloso. Tutta la stagione io sono concentrata su quello che fa lui sul campo. Potete immaginare se mentre lui è lì, in uno sport così intenso, io fossi a pensare: “Chissà se faccio prima Shake It Off o Blank Space?””.

Una risposta che ha strappato risate al pubblico, ma anche un’ondata di ammirazione. Perché dietro la battuta si nasconde il ritratto di una donna che sceglie di non sovrapporre l’amore al lavoro, ma di dare a entrambi lo spazio che meritano. “Non ha niente a che fare con Travis” ha precisato. “Lui adorerebbe vedermi farlo. Ma io sono troppo concentrata”.

L’amicizia con Selena Gomez e il discorso al matrimonio

Durante la chiacchierata con Fallon, Taylor Swift ha anche parlato di un altro momento che ha fatto sognare i fan: il matrimonio della sua migliore amica Selena Gomez con il produttore Benny Blanco, celebrato a fine settembre.

Il conduttore le ha chiesto se fosse vero che, quel giorno, avesse scherzato con la sposa dicendole: “Mi hai battuta all’altare”. Taylor ha subito chiarito: “No, assolutamente. Ho visto Selena essere la sposa più elegante e radiosa che abbia mai visto in vita mia. Era semplicemente una visione”. Poi ha raccontato del suo discorso, tenero e un po’ nostalgico. “Abbiamo ricordato il 2008, l’anno in cui ci siamo conosciute. Era il periodo delle t-shirt lunghe, dei jeans coloratissimi e dei gilet minuscoli. Selena aveva il suo look: top lungo, skinny jeans e Converse. Io invece sembravo sempre pronta per un ballo a tema cowboy” ha riso.

E con una delle sue mosse tipiche — un tocco di autoironia e un anello luccicante che non è passato inosservato — Taylor ha aggiunto: “Ho evitato di parlare del mio fidanzamento. Nessuna vuole che la testimone rubi la scena alla sposa”.