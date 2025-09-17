Taylor Swift e Travis Kelce, coppia da liceo ma con un look che vale migliaia di dollari

IPA Taylor Swift, 10 look che fanno fatto la storia della diva dallo stile inconfondibile

C’è chi al compleanno di un amico si presenta con un outfit casual, e chi – come Taylor Swift – trasforma una cena in un’occasione per ribadire che il suo regno nello stile non conosce rivali. Alla festa per i 30 anni di Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs, la popstar è arrivata mano nella mano con Travis Kelce, ed è bastato uno scatto per far parlare il mondo: due innamorati con look coordinati che sembrano usciti da un college movie, ma con un conto totale da diverse migliaia di dollari.

Taylor Swift, la “school girl” più glamour d’America

L’ispirazione era chiara: stile school girl chic, con un set coordinato in plaid che giocava con l’immaginario liceale. Taylor Swift ha scelto un gilet con bottoni e una mini wrap skirt dallo stesso motivo, portati con disinvoltura e abbinati a pumps dal tacco alto e deciso. Una scelta che le ha permesso di rievocare quell’aura da “So High School” – titolo non a caso di una delle canzoni più discusse del suo ultimo album The Tortured Poets Department.

Ad arricchire l’ensemble, gioielli discreti ma d’impatto: una collana pendente e un bracciale abbinato che aggiungevano luce al completo. Il totale? Poco meno di 3.800 dollari. Eppure, ciò che colpisce non è solo il valore economico, ma la capacità della cantante di indossare un outfit dall’ispirazione quasi adolescenziale con l’eleganza di chi ha già calcato ogni red carpet del pianeta.

Immancabile il dettaglio beauty: capelli sciolti con frangetta morbida, raccolti a metà per lasciare libera la fronte, e un trucco dai toni scuri sulle labbra, in alternativa al suo classico rossetto rosso. Lo sguardo sottolineato dall’eyeliner a coda di rondine ha fatto il resto.

Travis Kelce, lo “school boy” in versione Thom Browne

Se Taylor era la studentessa chic, Travis Kelce non ha voluto essere da meno. Per l’occasione ha sfoggiato un completo blu navy con giacca e shorts, caratterizzato dall’inconfondibile banda tricolore sulla schiena. Sotto, camicia bianca, cravatta ton sur ton e scarpe stringate nere: un look che unisce il rigore del collegiale con l’ironia e la sicurezza di un campione della NFL.

A completare il tutto, occhiali da sole gioiello che aggiungevano una nota giocosa, perfetta per smorzare l’effetto uniforme scolastica. È un abbinamento voluto, un gioco di stile tra i due che conferma quanto la coppia ami comunicare anche attraverso l’abbigliamento: se lei ammicca al romanticismo da liceo, lui risponde con un outfit da “ragazzo modello” che però non rinuncia a un tocco fashion.

Una coppia da teen movie con il portafoglio da star

La cena, organizzata nel nuovo ristorante di Mahomes e Kelce, il 1587 Prime, è stata immortalata in una foto condivisa dal cantante country Kane Brown. In quell’immagine, Swift e Kelce sembrano davvero due protagonisti di un teen movie, accanto a Patrick e Brittany Mahomes. Solo che i loro look raccontano altro: un’operazione sofisticata, studiata nei dettagli, che sa di marketing, di intesa di coppia e di grande attenzione all’estetica.

È difficile non leggere il gesto come una dichiarazione di stile a due voci. Taylor Swift, che da sempre sa trasformare ogni uscita pubblica in un racconto, e Travis Kelce, che sembra divertirsi a farsi trascinare in questo gioco di rimandi e outfit speculari. Il risultato è un’immagine che resta impressa: due innamorati in abiti da liceali, con la differenza che tra minigonne a quadretti e giacche collegiate scorre un patrimonio sartoriale da quasi 4.000 dollari.