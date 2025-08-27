Abbiamo scoperto i prodotti beauty preferiti da Taylor Swift. E puoi averli anche tu

Labbra rosse, sguardo da gatta e un profumo floreale: abbiamo scoperto i prodotti beauty per diventare come Taylor Swift!

Regina del palco, ma anche del mondo beauty: Taylor Swift è una vera e propria icona di bellezza. Sempre impeccabile, con un make up che è entrato nella leggenda, la popstar è un’appassionata di prodotti beauty, così tanto che i suoi fan (e non solo) si chiedono spesso quali siano i suoi preferiti. D’altronde è impossibile non provare invidia di fronte alla perfezione della cantante che può lanciarsi in intense kiss session con il fidanzato Travis Kelce o esibirsi per ore sul palco, conservando sempre un rossetto perfetto e lo sguardo da gatta definito con l’eyeliner.

Eppure, nonostante il grande riserbo intorno ai suoi segreti di bellezza, la sua make up artist e a volte la stessa Taylor, ci hanno svelato alcuni prodotti che non possono mai mancare nel beautycase della popstar. Pochi, di qualità e con formulazioni che garantiscono lunga tenuta anche in condizioni estreme. Molti puoi trovarli su Amazon a prezzi convenienti per replicare il make up e la skincare routine della cantante.

Il rossetto rosso di Taylor Swift

Il rossetto rosso è senza dubbio il segno distintivo di Taylor Swift. La cantante adora accendere le sue labbra con una nuance decisa che è diventata iconica, abbinata al cat eye e a pelle di porcellana. Quando si parla di lipstick red, la popstar è una vera e propria esperta. Il suo rossetto preferito è il MatteTrance Lipstick di Pat Mcgrath nella colorazione Forbidden Love. Un rosso pigmentato e intenso con un finish matte.

Taylor adora anche il Ruby Woo di MAC, un rossetto rosso a prova di bacio che regala una coprenza che dura ben 12 ore e che la cantante ama sfoggiare sia sul red carpet che nella vita privata, quando trascorre il suo tempo con il fidanzato (e futuro marito) Travis Kelce.

Le labbra di Taylor Swift sono sempre disegnate alla perfezione e ben definite, decisamente impeccabili. Per ottenerle la popstar usa una matita labbra che adora anche la sua migliore amica Karlie Kloss. Si tratta della Lip Pencil di NARS nella tonalità Velvet Matte.

Lip Pencil di NARS Matita labbra NARS Velvet Matte

Non solo rosso, Taylor Swift in alcune occasioni ha ceduto ad un’altra nuance. Si tratta di un colore caldo e avvolgente, a metà fra il marrone e il rosso, una tonalità che richiama la cannella. Per sfoggiarla al meglio, la cantante ha scelto più volte il Lipstick di NARS nella nuance Morocco, come raccontato da Lorrie Turk, storica make up artist dell’artista.

Lipstick di NARS Rossetto NARS color cannella

Come replicare il cat eye di Taylor Swift

Il signature beauty look di Taylor Swift prevede la combo con labbra rosse e cat eye. Per realizzare uno sguardo da gatta, seducente e favoloso, la popstar usa da anni sempre lo stesso mascara. Si tratta del Mascara Waterproof Better Than Sex di Too Faced, da scegliere nella taglia mini per portarlo sempre in borsetta e rinfrescare il make up ogni volta che vuoi.

Da abbinare all’eyeliner della stessa marca, in formato pennarello, per ridisegnare e definire lo sguardo con facilità, assicurandoti una tenuta perfetta.

Il blush e l’illuminante dell’amica Selena Gomez

Per ridefinire e illuminare il viso, rendendo favoloso il suo incarnato, Taylor Swift ama utilizzare i prodotti Rare Beauty, creati dall’amica Selena Gomez. Su Amazon puoi trovare il kit contour, caratterizzato da una texture leggera e che dona una sensazione di comfort, regalando un effetto naturale e una tenuta lunghissima. Il blush liquido si fonde con la pelle, donando un aspetto naturale, l’illuminante si sfuma con facilità e dona un effetto 3D straordinario, donando profondità al make up.

Kit viso Rare Beauty Blush e illuminante Rare Beauty

La crema viso più amata da Taylor Swift

E le creme? Taylor Swift ha un colorito luminoso e un incarnato perfetto. Il suo segreto è una crema a base di vitamina C e retinolo firmata da Kate Somerville. Questa crema notte è arricchita con principi anti-età e svolge un’azione 3 in 1. Rende infatti la pelle del viso luminosa, compatta e idratata in profondità, eliminando macchie e rughe. La sua formulazione migliora la grana della pelle e il tono irregolare, esercitando un’azione lenitiva sulla cute.

Dello stesso marchio Taylor Swift usa anche il siero. Un prodotto dalla consistenza setosa, che rende la pelle lucente e levigata. Il retinolo attenua le rughe e le linee sottili, mentre la vitamina C illumina l’incarnato donando radiosità. L’estratto di Physalis Angulata infine esercita un effetto calmante sulle pelli irritate, con un’azione antiossidante che protegge dagli agenti esterni e dall’invecchiamento cutaneo.

Il segreto dei capelli di Taylor Swift

Non solo il make up, anche i capelli di Taylor Swift sono diventati col tempo iconici. Da anni la cantante sfoggia una chioma color bronde, ossia un miz perfetto fra biondo e castano con sfumature fredde. Taylor adora prendersi cura dei suoi capelli usando pochissimi prodotti per non andare ad appesantire la chioma. Spesso ha rivelato di utilizzare uno shampoo specifico, il Bain Aprés Soleil di Kérastase. Un prodotto che idrata le lunghezze al massimo, ripristinando brillantezza e morbidezza, arricchito con un fattore protettivo per la chioma che scherma i raggi solari.

Il segreto della chioma favolosa di Taylor Swift è proprio questo shampoo, arricchito con acqua di cocco, vitamina E e filtro UV. Il prodotto deterge i capelli, proteggendoli dagli effetti nocivi dei raggi solari, che tendono a danneggiare e seccare la fibra capillare. Il risultato è una chioma nutrita e riparata, liscissima e setosa.

Il profumo preferito di Taylow Swift

Ma non è finita qui, perché i fan sono riusciti anche a scovare il profumo preferito della cantante. Si tratta del Flowebomb di Viktor & Rolf, una fragranza calda con una base floreale caratterizzata da note di gelsomino, rosa e cowya.

Profumo Flowebomb di Viktor & Rolf Profumo floreale con note di gelsomino e rosa

Taylor utilizza spesso anche Santal Blush di Tom Ford, un profumo con note ambrate e legnose, leggermente speziate, che richiama il profumo di fiori e boschi, con un pizzico di terrosità.

Profumo Santal Blush di Tom Ford Profumo legnoso e terroso con note ambrate

