Taylor Swift ha cambiato colore di rossetto e ora puoi provarlo anche tu (in sconto)

Fonte: Getty Images Taylor Swift

Bye Bye rosso, benvenuto pesca! Taylor Swift ha cambiato colore di rossetto e il suo nuovo lipstick è già di tendenza. La popstar è conosciuta non solo per essere un’eccezionale performer sul palco, ma anche per la sua passione per il rossetto rosso.

Le labbra red sono sempre state un segno distintivo di Taylor che però nell’ultimo periodo ha deciso di testare una nuova nuance che ci ha già conquistato.

Il nuovo rossetto di Taylor Swift da provare

Si tratta di un rossetto pesca con una sfumatura terrosa che anticipa le tendenze dell’autunno. Chi l’ha detto che con l’arrivo dei primi freddi dobbiamo scegliere tonalità più scure e austere?

Taylor Swift ci offre la soluzione perfetta: un rossetto sui toni del pesca scuro, tendente al terracotta. Una tonalità fresca e super sofisticata che con le sue sfumature avvolgenti regala luminosità ed esalta l’incarnato.

Un colore così favoloso da spingere la cantante a rinunciare al suo classico rosso per sfoggiarlo in più di un’occasione. Ti è venuta voglia di provarlo? Su Amazon puoi trovare diverse soluzioni (tutte super scontate).

Partiamo da un rossetto fra i più apprezzati su Amazon, con ottime recensioni e un prezzo decisamente piccolo. Scontato costa appena 8 euro e consente di replicare il make up autunnale di Taylor Swift.

I pro di questo lipstick? La formulazione è morbida e ricca, perfetta per non appesantire o seccare le labbra. Basta una passata per avere una nuance favolosa e che dura a lungo. In più la profumazione è favolosa!

Offerta Rouge Velvet The Lipstick Rossetto Opaco a Lunga Tenuta

Vuoi provare il nuovo rossetto di Taylor Swift senza spendere troppo? Su Amazon puoi trovare alla metà del prezzo il prodotto che fa per te.

Firmato Bourjois è un pesca acceso con una punta di terracotta. Il colore è intenso, con un finish opaco che dura sino a 24 ore.

La forma a goccia permette un’applicazione senza sbavature, mentre la formulazione con olii e cere idratante nutre le labbra.

Offerta Aqua Tint Lipstick Tinta labbra terracotta

Cosa chiediamo ad un rossetto? Ovviamente che duri tantissimo! Taylor Swift punta sempre su formulazioni che idratano, ma che hanno anche una grande durata.

In offerta su Amazon puoi trovare l’Aqua Tint Lipstick di Deborah. Un prodotto waterproof, idratante e super brillante. La nuance terracotta è super cool, mentre la formulazione è no transfer e anti-sbavature.

Il prodotto è a base d’acqua e con aloe vera, per labbra morbidissime e idratate sin dalla prima applicazione. In più l’applicatore floccato facilita la stesura e la rende rapidissima.

Cerchi un effetto vinilico per brillare proprio come Taylor Swift sul palco? Allora prova questo lipstick di Maybelline super scontato su Amazon.

Viralissimo su TikTok e a lunga tenuta, questo rossetto è disponibile in tante sfumature pesca e terracotta, le stesse sfoggiate dalla popstar. Il prodotto è no trasfer e anti sbavature. Il risultato? Super luminoso!

Offerta NYX Professional Makeup Lip Lingerie Rossetto liquido Matte a lunga tenuta

Per un risultato matte e labbra super definite prova invece il rossetto liquido NYX Professional Makeup Lip Lingerie. Una garanzia per rimpolpare le labbra e disegnarle alla perfezione grazie allo speciale applicatore.

Il colore è saturo e disponibile in tantissime sfumature, dal pesca al terracotta scuro, per esaltare qualsiasi carnagione in autunno.

Infine nella lista non può mancare la matita labbra più amata di Amazon che ora è in super sconto. Costa meno di 10 euro e dura per tutto il giorno con una tenuta a prova di bacio e no transfer.

Si tratta di Lasting Finish di Rimmel London. Una matita labbra cremosa e fondente, super scorrevole. Consente di delineare con precisione le labbra, rendendole ancora più belle.

L’ideale da abbinare ad un rossetto per replicare il beauty look di Taylor Swift in versione autunnale.

Il segreto del rossetto di Taylor Swift

Cat eye e rossetto: è questo da sempre il signature look di Taylor Swift. Un make up che non passa inosservato, sia nella versione con il lipstick rosso che pesca.

Il trucco di Taylor inoltre è a lunga durata e resiste a concerti, spuntini e ai baci del fidanzato Travis Kelce, stella del football. D’altronde per evitare che il rossetto sparisca la popstar segue una precisa routine.

Il primo passo è quello di preparare le labbra, applicando un olio idratante in grado di nutrirle e renderle più morbide, ma soprattutto lisce. Questo piccolo passaggio è fondamentale perché permette ai pigmenti del rossetto di aderire meglio alla pelle ed evita che si sfaldi.

Taylor apprezza il finish opaco, ma non disdegna quello lucido. L’importante è che il colore scelto sia freddo e con un sottotono blu. L’ideale per far risaltare il sorriso e per esaltare l’incarnato.

Un altro strumento essenziale per labbra impeccabili è la matita, usata per definire il contorno della bocca e riempire l’area, creando in questo modo una base perfetta.

La matita permette anche di ridisegnare le labbra in base alle esigenze, aumentandone il volume per un effetto pump. L’importante è usare la tecnica giusta: parti disegnando l’arco di cupido sulla zona superiore, leggermente fuori dalla linea naturale delle labbra, poi ricalca i contorni.

Per il labbro inferiore parti dal centro, disegnando una piccola linea. Inizia da qui per delineare il labbro inferiore. A questo punto sarai pronta per applicare il tuo rossetto, utilizzando un lip brush.

Passa il pennello sullo stick del rossetto, prelevando il pigmento, poi utilizza la punta per applicarlo sulle labbra, ridefinendo i dettagli come l’angolo della bocca.

Un piccolo trucchetto per avere labbra definite? Usa il correttore. Prelevane un po’ con un lip brush pulito, poi passalo intorno ai bordi della bocca. Scegli un prodotto illuminante: ti permetterà di nascondere le sbavature, affinare gli angoli ed esaltare l’arco di Cupido. Creando linee definite e nette.

Per un finish extra lucido termina con una passata di lucidalabbra. In alternativa applica solo un piccolo quantitativo di prodotto al centro delle labbra per renderle più piene e voluminose.

