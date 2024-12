Taylor Swift compie 35 anni, i record della regina del pop mondiale

Fonte: IPA Taylor Swift

Buon compleanno Taylor Swift! La reginetta del pop internazionale compie 35 anni: un traguardo che celebra una carriera all’insegna di successi ineguagliabili, sostenuta da fan provenienti da ogni parte del mondo.

La cantante, che spegne 35 candeline il 13 dicembre, ha fatto molta strada dai suoi primi passi come giovane promessa della musica country. Oggi è una delle artiste più seguite e apprezzate al mondo, detentrice di premi e record che l’hanno resa un’icona pop e culturale globale: l’ultimo ottenuto proprio prima del suo compleanno. Scopriamo i suoi traguardi più incredibili.

Taylor Swift, 35 anni tra premi e grandi record

Un’artista unica nel suo genere, conosciuta in ogni angolo del pianeta, non solo dalle generazioni che ascoltano la sua musica, ma anche da chiunque abbia aperto una piattaforma musicale o letto una rivista negli ultimi anni.

Taylor Swift è ormai molto più di una cantante pop: è un fenomeno culturale capace di muovere le masse, che sia per i suoi concerti o per le sue prese di posizione su temi sociali e politici. All’alba dei suoi 35 anni, può vantare una serie di traguardi straordinari che la posizionano ai vertici della storia della musica.

Tra questi spicca il suo The Eras Tour, un viaggio musicale epico che ha portato Taylor a esibirsi in tutto il mondo, facendo impazzire milioni di fan. Con 21 mesi di tour, 152 date e oltre 10 milioni di spettatori, ha toccato 21 Paesi e 51 città, diventando l’evento musicale con il maggior incasso di sempre: oltre due miliardi di dollari.

Ma non è tutto: il successo del tour si è esteso anche al cinema, con il film concerto Taylor Swift: The Eras Tour, che ha ottenuto il miglior incasso di sempre per una pellicola di questo genere, consolidando ulteriormente il suo status di regina indiscussa del pop.

Fonte: IPA

Gli incredibili risultati dell’Eras Tour sono solo una parte dei record ottenuti da Taylor. Durante gli MTV Video Music Awards 2024, l’artista ha fatto la storia raggiungendo il maggior numero di premi mai vinti nella storia dell’evento. Arrivata alla serata con 23 vittorie alle spalle, Taylor ha portato a casa altri 7 premi, per un totale di 30 trofei. Con questo traguardo ha superato Beyoncé, precedente detentrice del record con 26 premi.

Un altro momento storico per Taylor è stato durante la 66esima notte dei Grammy Awards, dove il suo album Midnights le ha permesso di diventare la prima artista nella storia a vincere il premio Album dell’anno per quattro volte. Un riconoscimento straordinario che testimonia il suo impatto duraturo nel panorama musicale.

Il 2024 è stato anche l’anno in cui Taylor è stata proclamata l’artista più ascoltata al mondo su Spotify per il secondo anno consecutivo. Inoltre, il suo ultimo album, Tortured Poets Department, ha segnato un altro primato: è stato il primo album nella storia a ottenere un miliardo di stream in una sola settimana sulla piattaforma.

Taylor Swift, il record ai “Billboard Music Awards”

All’alba dei suoi 35 anni, Taylor può festeggiare essendo orgogliosa di un altro record. La cantante è infatti diventata l’artista più premiata ai Billboard Music Awards: l’evento le ha conferito 10 premi, tra cui quello di miglior artista e miglior album della Billboard 200 facendola volare a 49 premi totali nella sua carriera.

“È stato il più bel regalo di compleanno anticipato”, ha commentato Taylor in un video. Un regalo che, effettivamente, cade proprio a pennello, e che si aggiunge a una serie di riconoscimenti che la rendono la regina indiscussa del pop contemporaneo.