Taylor Swift riscrive la storia ai VMAs 2024: record di premi, superata Beyoncé

Fonte: IPA Taylor Swift agli VMAs 2024

Taylor Swift continua a conquistare il mondo della musica, ma questa volta ha fatto davvero la storia. Ai VMAs 2024, la cantante ha infranto ogni record, superando persino la regina indiscussa del pop, Beyoncé, e stabilendo un nuovo primato di vittorie ai premi. Con un totale di 30 “Moon Person” conquistati, Swift ha ufficialmente superato il record precedente detenuto da Beyoncé, che contava 26 premi come artista solista. Questo straordinario traguardo non solo ha segnato un momento indimenticabile nella carriera della cantante, ma ha anche consolidato la sua posizione come una delle artiste più influenti e premiate di sempre.

Un trionfo senza precedenti: Taylor Swift e il record ai VMAs

La serata dei VMAs 2024 è stata senza dubbio dominata da Taylor Swift, che ha fatto incetta di premi e ha letteralmente riscritto la storia dell’evento. Già entrata nella serata con 23 vittorie, Swift era a solo tre premi di distanza dal record di Beyoncé. Con ben 12 nomination, tra cui la prestigiosa categoria Artist of the Year, le probabilità erano a suo favore, e la pop star non ha deluso.

Durante la cerimonia, Swift ha portato a casa sette premi, che si aggiungono ai suoi precedenti successi, portandola a quota 30 vittorie. Questo l’ha incoronata ufficialmente come l’artista con il maggior numero di vittorie ai VMAs, superando Beyoncé, che deteneva il titolo con 26 premi solisti.

È importante ricordare che Beyoncé, insieme al gruppo Destiny’s Child e in collaborazione con Jay-Z, ha accumulato un totale di 30 premi, ma è come solista che Swift ha superato la collega.

In uno dei suoi numerosi discorsi di ringraziamento, Swift ha dedicato un pensiero alle vittime dell’11 settembre, data in cui si sono tenuti i premi.

“Questa mattina, svegliandomi a New York, non ho potuto fare a meno di pensare a ciò che è accaduto 23 anni fa“, ha dichiarato emozionata. “Tutti coloro che hanno perso una persona cara, e tutti quelli che abbiamo perso, meritano di essere ricordati. Questa è la cosa più importante di oggi, e tutto ciò che accade stasera passa in secondo piano rispetto a questo”.

Fonte: Getty Images

Il contributo di Travis Kelce e la celebrazione dell’anno di Taylor Swift

Un altro momento significativo della serata è stato il toccante ringraziamento che Taylor Swift ha riservato al suo compagno, Travis Kelce. Durante il suo discorso per la vittoria di Video of the Year, la cantante ha voluto rendere omaggio al ruolo di Kelce nel suo successo. “Tutto ciò che quest’uomo tocca si trasforma in felicità, divertimento e magia”, ha dichiarato Swift, con un sorriso che ha fatto eco all’amore e al rispetto tra i due.

Kelce, che era presente durante le riprese del video vincente, è stato lodato per il suo supporto, dimostrando ancora una volta quanto la vita personale di Swift influisca positivamente sul suo percorso artistico.

Ma i successi di Swift ai VMAs 2024 non si sono limitati alla quantità di premi vinti. La cantante ha stabilito un altro primato: è la prima artista nella storia a vincere cinque volte il prestigioso premio Video of the Year, con la sua ultima vittoria ottenuta per il brano Fortnight, in collaborazione con Post Malone.

Questo risultato, che va oltre la semplice vittoria numerica, rappresenta il culmine di un anno di successi straordinari per la cantante, che non solo ha dominato le classifiche musicali, ma ha anche guadagnato consensi politici e sociali. Solo 24 ore prima della cerimonia, Swift aveva ufficialmente sostenuto Kamala Harris come candidata alla presidenza degli Stati Uniti, dimostrando ancora una volta il suo impegno verso cause più ampie.