Taylor Swift sostiene Kamala Harris alle elezioni USA: “Leader di talento”

Fonte: IPA Taylor Swift sostiene Kamala Harris

La corsa alla Casa Bianca continua: Kamala Harris e Donald Trump, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo presidente USA, si sono incontrati al dibattito al National Constitution Center di Filadelfia. Un confronto decisivo che ha visto l’endorsement tanto atteso di Taylor Swift per Kamala Harris, rappresentante del Partito Democratico.

Taylor Swift sostiene Kamala Harris

Da quando Kamala Harris è stata scelta come rappresentante del Partito Democratico alla corsa alla Casa Bianca, moltissimi esponenti dello spettacolo hanno deciso di rendere pubblico il sostegno alla vicepresidente: da Barack Obama, passando per Beyoncé, Barbra Streisand e Charli xcx, che con il suo “Kamala is Brat” ha reso ancora più virale il volto della possibile prossima presidentessa, il supporto a Kamala è moltissimo.

In molti si sono chiesti se, a un certo punto della campagna elettorale, a loro si sarebbe aggiunta anche Taylor Swift, regina del pop contemporaneo in grado di motivare e influire sulle persone grazie al suo carisma e al suo successo. Dopo il dibattito televisivo dei due candidati, Taylor ha deciso di pubblicare un post Instagram in cui ha detto la sua sulle elezioni, ufficializzando l’endorsement alla Harris.

“Come molti di voi, ho seguito il dibattito di stasera. Se non l’avete ancora fatto, è un ottimo momento per documentarsi sui temi in discussione e sulle posizioni assunte dai candidati sugli argomenti che vi interessano di più. Come elettore, mi assicuro di guardare e leggere tutto ciò che posso sulle politiche e sui piani proposti per questo Paese.” Ha scritto la cantante che continua a macinare successi con il suo Eras Tour.

“Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024. Voterò per lei perché si batte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li difenda. Ritengo che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo ottenere molto di più in questo Paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos. Sono stata molto rincuorata e colpita dalla scelta del suo compagno di corsa Tim Walz, che da decenni si batte per i diritti delle persone LGBTQ+, per la fecondazione assistita e per il diritto delle donne al proprio corpo”.

Tim Walz, compagno di corsa di Kamala Harris, ha reagito all’approvazione della Swift con grande entusiasmo: “Sono incredibilmente grato, prima di tutto, a Taylor Swift. È stata eloquente e chiara e questo è il tipo di coraggio di cui abbiamo bisogno in America, per alzarci in piedi”.

Taylor Swift e il commento sulla foto fake pro Trump

All’interno del suo lungo post, Taylor ha poi fatto riferimento a una foto che qualche tempo fa è apparsa sul web, modificata con l’intelligenza artificiale, in cui sembrava che la cantante sostenesse Donald Trump: “La cosa ha suscitato in me un forte timore nei confronti dell’IA e dei pericoli legati alla diffusione di informazioni errate. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei reali piani per queste elezioni come elettore. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è la verità”.

Proprio per questo, Taylor ha poi invitato gli americani e le americane a leggere, informarsi e fare delle scelte consapevoli pria di votare. Le parole di Taylor Swift rappresentano un momento cruciale in questa corsa elettorale, sottolineando il crescente ruolo delle celebrità nel plasmare l’opinione pubblica.

La capacità di Taylor di connettersi con milioni di persone, specialmente tra le nuove generazioni, potrebbe avere un impatto significativo sull’esito delle elezioni. Il suo sostegno a Kamala Harris non è solo un voto di fiducia, ma un segnale legato a un chiaro tipo di leadership basata su valori, trasparenza e un impegno concreto per il cambiamento.