Taylor Swift e Travis Kelce prossimi al fidanzamento ufficiale: lui avrebbe già l’anello

Fonte: Getty Images Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce potrebbero essere pronti a sposarsi: a lanciare l’indiscrezione è stato Page Six. Una fonte vicina al giocatore di football avrebbe riferito al sito che la star dei Kansas City Chiefs avrebbe già acquistato l’anello perfetto per chiederle la mano.

Non solo grandi soddisfazioni nella sua carriera musicale: Taylor Swift potrebbe sposarsi presto. È questa l’indiscrezione lanciata da Page Six: secondo il sito di gossip statunitense la cantante dei record sarebbe pronta a giurare amore eterno al fidanzato Travis Kelce.

Stando a quanto riportato dal portale infatti il campione di football americano già lo scorso dicembre era alla ricerca dell’anello perfetto da regalarle per farle la proposta di nozze e avrebbe anche chiesto la benedizione al padre della cantante. Una fonte vicina a Kelce avrebbe rivelato a Page Six: “Il fidanzamento avverrà presto. A Scott (padre di Taylor Swift, ndr) è stata chiesta la sua benedizione e lui l’ha data con tutto il cuore, e Travis ha parlato con gli amici di un anello”.

Sebbene il portavoce della star dei Kansas City Chiefs abbia negato ogni voce di fidanzamento, stando ad altre indiscrezioni i due si sarebbero già fidanzati in gran segreto, visto che le intenzioni della coppia erano quelle di farlo entro l’estate. Nel frattempo per la cantante è un periodo d’oro: sta attraversando il mondo con il suo Eras Tour dal 2023, con il fidanzato sempre pronto a sostenerla. Dopo una pausa ad agosto, Swift concluderà la tournée dei record a Vancouver, dove Kelce potrebbe raggiungerla sul palco come già fatto in altre tappe del tour.

La storia d’amore di Taylor Swift e Travis Kelce

L’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce è sbocciato nel luglio del 2023: tutto è nato dal campione dei Kansas City Chiefs, che insieme al fratello Jason – anche lui giocatore di football – aveva scherzato durante una puntata del loro podcast New Heights, sul fatto che a un concerto della cantante non fossero riusciti a farle recapitare un braccialetto con il numero di Travis.

“Ci sono rimasto male quando ho scoperto che prima e dopo i concerti non parla perché deve risparmiare la voce per le 44 canzoni che ha in scaletta”, ha detto Kelce. “Quindi ero un po’ arrabbiato per non essere riuscito a darle uno dei braccialetti che avevo fatto per lei”.

Il piano non ebbe successo, ma grazie a quella dichiarazione pubblica i due riuscirono a mettersi in contatto e a conoscersi meglio, tanto che da allora non si sono più lasciati. A suggellare pubblicamente la storia d’amore tra i due era stato un bacio appassionato al Super Bowl: la cantante era sugli spalti per fare il tifo per i Kansas City Chiefs, squadra dove gioca Kelce, e alla fine della partita lo aveva raggiunto in campo per abbracciarlo e baciarlo.

Taylor e Travis hanno così ufficializzato la loro storia d’amore, e il giocatore di football ha fatto più di un’apparizione al fianco della cantante durante il suo tour, sia tra il pubblico sia durante l’esibizione al Wembley Stadium di Londra: chissà se i due decideranno di mostrare l’anello facendo una sorpresa al pubblico alla fine della tournée.