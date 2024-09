MTV VMA 2024, cosa è successo e tutti i vincitori

Fonte: IPA Katy Perry, Taylor Swift e Sabrina Carpenter tra le vincitrici degli “MTV VMA 2024”

Una serata davvero speciale quella che ha premiato artisti e artiste amatissimi del panorama musicale internazionale durante gli MTV VMA 2024. La premiazione, che si è svolta all’UBS Arena di New York, ha visto momenti che rimarranno nella storia dell’evento. Scopriamo cosa è successo e tutti i vincitori.

“MTV VMA 2024”: i momenti più belli della serata

Gli MTV VMA, tra performance, red carpet e momenti d’intrattenimento, sono da sempre una garanzia di divertimento e ricordi memorabili. Anche quest’anno, in cui l’evento ha celebrato il suo 40° anniversario, non sono mancate esibizioni grandiose e premiazioni commoventi.

La serata, condotta da Megan Thee Stallion, ha accolto moltissimi cantanti e ha visto Taylor Swift come regina assoluta: la cantante ha infatti vinto ben sette premi, tra cui Video of the Year per Fortnight con Post Malone. Un risultato che la consacra nella storia: con le 12 candidature di quest’anno, i suoi sette nuovi premi si aggiungono ai 23 già ottenuti in passato, rendendola la cantante più premiata nella storia dell’evento.

Oltre agli incredibili successi di Taylor, la serata ha dato spazio anche a Sabrina Carpenter, che ha trionfato nella categoria Song of the Year grazie al brano Espresso. La cantante si è esibita sul palco con un medley coinvolgente insieme a una serie di astronauti. Durante l’esibizione, tra i brani Please Please Please e Taste, il pubblico ha potuto godere di un intermezzo parlato dell’iconica Oops!…I Did It Again, un omaggio a Britney Spears che la Carpenter ha voluto completare riproducendo l’indimenticabile bacio tra Britney e Madonna, ma con un alieno.

Fonte: IPA

Anche Megan Thee Stallion, durante la conduzione, ha voluto rendere omaggio a Britney: per farlo, ha indossato lo stesso look della cantante nella sua performance del 2001, con strass, un reggiseno verde e l’iconico serpente giallo, con cui però la conduttrice non è riuscita a legare particolarmente.

Tra le performance e i premi, non è passato inosservato l’incredibile feeling tra Katy Perry e Orlando Bloom. I due sono arrivati insieme alla serata e Bloom ha avuto l’onore di presentare Katy come vincitrice del Video Vanguard Award.

“Vi siete innamorati di lei come Katy Perry. Io mi sono innamorato di lei come Katheryn Hudson” ha detto Bloom, per poi continuare: “La conoscete come una superstar mondiale che porta amore, luce e il suo senso dell’umorismo unico in ogni canzone che scrive e in ogni video musicale che crea. Io la conosco come madre, come compagna, che porta lo stesso amore e gioia alla nostra famiglia”. Katy si è poi esibita, concludendo la sua performance con un bellissimo bacio al suo compagno di vita.

Fonte: IPA

“MTV VMA 2024”, tutti i vincitori

Ecco la lista completa dei vincitori degli MTV VMA 2024 in tutte le categorie: