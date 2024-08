MTV VMA 2024, la scaletta degli artisti sul palco

Fonte: Getty Images Anitta e Camila Cabello agli "MTV VMA 2024"

Manca pochissimo alla serata dedicata agli MTV VMA 2024, la cerimonia che decreta i migliori cantanti e performer all’interno del panorama musicale mondiale. Dopo aver aperto ufficialmente le votazioni online, l’emittente televisiva ha anche annunciato quali cantanti si esibiranno dal vivo durante la serata. Ecco la scaletta degli artisti.

“MTV VMA 2024”, la scaletta dei cantanti sul palco

Gli MTV Video Music Awards, giunti ormai al loro 40esimo anniversario, continuano a regalare agli amanti della musica uno sguardo approfondito sul panorama musicale internazionale. Con la promessa di una serata ricca di sorprese, l’evento porterà ancora una volta sul palco i grandi nomi della musica, premiando i migliori videoclip e canzoni degli ultimi 12 mesi. Non mancheranno, come da tradizione, momenti iconici e performance da ricordare.

Nella cerimonia trasmessa in diretta dall’UBS Arena di New York e presentata da Megan Thee Stallion, oltre al conferimento dei premi delle moltissime categorie di nomination per cui sono ancora aperte le votazioni sul sito ufficiale di MTV, la serata regalerà agli spettatori anche performance live di grandi ospiti. Tra questi, ci saranno artisti di fama internazionale che hanno segnato la scena musicale nell’ultimo anno.

Vedremo Anitta, ospite per il terzo anno consecutivo, che quest’anno è stata nominata in ben tre categorie, tra cui quella per il miglior brano latino, che ha già vinto due volte in passato. Non mancheranno Karol G, LL Cool J e Shawn Mendes, che si è già esibito tre volte ai VMA e che quest’anno utilizzerà proprio quel palco per la sua prima esibizione televisiva del suo quinto album in studio, che deve ancora uscire. Sarà un momento molto atteso dai fan, che non vedono l’ora di scoprire i nuovi brani.

Ci saranno poi Lenny Kravitz, Halsey, Lisa delle Blackpink, Benson Boone, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Rauw Alejandro e Katy Perry.

Katy Perry e il premio “Michael Jackson Video Vanguard”

Reduce dall’uscita del suo chiacchieratissimo nuovo album contenente canzoni come Woman’s World e Lifetimes, oltre a esibirsi sul palco Katy Perry riceverà anche il prestigioso Michael Jackson Video Vanguard: un premio alla carriera degli MTV VMA che è stato assegnato per la prima volta ai Beatles nel 1984 e ottenuto da artisti come David Byrne, Madonna e lo stesso Jackson che gli ha prestato in nome nel 1991.

“MTV VMA 2024”, quando e dove vederlo

La serata degli MTV VMA 2024 è programmata per l’11 settembre. Per seguirla dall’Italia, è possibile sintonizzarsi sui canali dedicati nella notte tra mercoledì 11 settembre e giovedì 12 settembre, a partire dalle ore 00:30, momento in cui inizierà il Pre Show. Il live vero e proprio partirà invece dalle 2.00.

La trasmissione andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e Sky Glass 122) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704, e Sky Glass 123). Nel caso in cui l’orario fosse troppo proibitivo e voleste recuperare il tutto in un secondo momento, potete fare affidamento sullo streaming di Now, che lascerà disponibile l’evento anche nei giorni seguenti alla diretta. Così nessuno si perderà i momenti più emozionanti e i colpi di scena che i VMA hanno sempre saputo offrire.