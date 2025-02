Super Bowl, gli halftime show più iconici di sempre: da Beyoncé a Usher e Katy Perry

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Il Super Bowl è l’evento sportivo più atteso dell’anno negli Stati Uniti, ma diciamocelo: per milioni di persone, il vero spettacolo non è la partita, bensì l’halftime show. Un momento di pura magia in cui la musica incontra lo sport, con performance che lasciano il segno nella storia dello spettacolo. Da Beyoncé a Usher, passando per Katy Perry, ripercorriamo gli halftime show più iconici di sempre.

Beyoncé, una regina inarrestabile (2013 e 2016)

Se c’è una popstar nata per dominare il palco del Super Bowl, quella è Beyoncé. La sua esibizione nel 2013 ha letteralmente fatto tremare il palco: un ingresso da diva, una voce inarrestabile e la reunion delle Destiny’s Child con Kelly Rowland e Michelle Williams. Il suo look? Un body in pelle nera con dettagli in pizzo, firmato Rubin Singer, che le donava un’aura da supereroina.

Ma Queen B non si è fermata lì: nel 2016 è tornata come ospite speciale nell’halftime show di Coldplay, portando il suo inno femminista Formation con un look in stile militare firmato Dsquared2, un omaggio a Michael Jackson nel Super Bowl del 1993. Iconica, potente, indimenticabile.

Katy Perry e il leone gigante (2015)

Parliamo di entrate spettacolari? Nessuno batte Katy Perry che nel 2015 ha cavalcato un gigantesco leone meccanico dorato sulle note di Roar. Il suo halftime show è stato un’esplosione di colori e divertimento, con special guest del calibro di Lenny Kravitz e Missy Elliott.

Il momento più virale? Left Shark, il ballerino-squalo goffo diventato una leggenda su internet. Quanto agli outfit, Katy ha sfoggiato ben quattro look firmati Jeremy Scott per Moschino, tra cui un abito a fiamme ispirato alle Hot Wheels e un miniabito a scacchi che sembrava uscito da un cartone animato. Un’esibizione da record con 118 milioni di spettatori incollati allo schermo.

Usher, l’ultimo re del Super Bowl (2024)

Nel 2024 è stato il turno di Usher, che ha regalato uno spettacolo di puro R&B e danza acrobatica. Ha sfoderato una serie di hit iconiche, da Yeah! a U Got It Bad, accompagnato da ospiti stellari come Alicia Keys, will.i.am e Lil Jon. Ma il momento più incredibile? Quando ha danzato sui pattini a rotelle come se fosse su un palco normale, lasciando il pubblico senza fiato.

Il suo stile era una perfetta fusione di eleganza e streetwear: ha sfoggiato un completo bianco tempestato di cristalli Swarovski, per poi passare a un look total black in pelle. Con 123 milioni di spettatori, il suo show è diventato il più visto di sempre, battendo persino Rihanna.

Lady Gaga e il tuffo nel vuoto (2017)

Pochi artisti sanno tenere il palco come Lady Gaga, e nel 2017 lo ha dimostrato con un’entrata spettacolare: si è letteralmente lanciata dal tetto dello stadio per poi atterrare sul palco senza perdere una nota. Un mix perfetto tra acrobazie, pop ed emozione, con una performance che ha reso omaggio alla comunità LGBTQ+ con Born This Way.

Anche i suoi look erano straordinari: un body metallico Atelier Versace, decorato con migliaia di cristalli, e un cambio in pantaloncini scintillanti e giacca bomber. Lo show ha raggiunto 117,5 milioni di spettatori, consacrandola regina del pop e delle performance live.

Rihanna, la sorpresa in rosso (2023)

Quando Rihanna ha calcato il palco del Super Bowl nel 2023, ha regalato uno degli halftime show più chiacchierati della storia. Non solo ha incantato il pubblico con le sue hit, ma ha rivelato la sua seconda gravidanza in diretta mondiale, con un completo rosso fuoco di Loewe e un lungo cappotto Alaïa.

La sua performance è stata essenziale ma potentissima: nessun ospite, solo lei e la sua musica. Eppure, ha battuto tutti i record con 121 milioni di spettatori, diventando il secondo halftime show più visto di sempre.

Madonna e l’opulenza del (2012)

Se c’è un’artista che sa come mettere in scena uno show monumentale, quella è Madonna. Il suo halftime show del 2012 sembrava un colosseo vivente, con ballerini vestiti da gladiatori e una passerella degna di una sfilata di alta moda. La regina del pop ha duettato con Nicki Minaj, M.I.A. e LMFAO, sfoderando un guardaroba interamente firmato Givenchy Haute Couture by Riccardo Tisci.

Con 114 milioni di spettatori, il suo Super Bowl è stato uno dei più visti di sempre, dimostrando che anche a oltre 50 anni Madonna era ancora in grado di dominare il palco.

Michael Jackson, il padre degli halftime show (1993)

Non si può parlare di halftime show senza menzionare Michael Jackson, colui che ha trasformato l’intervallo del Super Bowl in un evento mondiale. Il suo show del 1993 è ancora oggi il più visto della storia, con 133,4 milioni di spettatoriincollati davanti alla TV.

Il suo look era iconico: una giacca militare nera e pantaloni aderenti, perfettamente in linea con la sua estetica da leggenda. L’esibizione, con Billie Jean e Black or White, ha ridefinito gli standard dello spettacolo live, aprendo la strada a tutti gli artisti venuti dopo di lui.