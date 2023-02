Super Bowl 2023, arriva Rihanna

L'halftime show del Super Bowl è uno degli eventi musicali più attesi dell'anno, e il più importante per il pubblico americano. Ma, negli ultimi anni, è diventato seguitissimo anche nel resto del mondo, per la presenza di grandi popstar come Madonna, Lady Gaga e Beyoncé sul palco, con performance stellari. L'intermezzo musicale della finale del campionato di football americano, vedrà quest'anno come protagonista Rihanna.