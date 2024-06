Rihanna ha sorpreso tutti con un look inedito, mostrando i suoi capelli naturali in una rara apparizione pubblica

Rihanna ha stupito tutti con un look mai visto prima, sfoggiando i suoi capelli naturali in una rara apparizione pubblica. Mentre si prepara a lanciare la sua nuova linea di cura dei capelli, Fenty Hair, l’icona della musica e della beauty ha dimostrato ancora una volta di essere una trendsetter a 360 gradi.

Rihanna sfoggia i suoi capelli naturali come mai visti prima

Il 9 giugno, Rihanna, la cantante e imprenditrice 36enne, è stata avvistata a New York City con un look completamente naturale, abbandonando le parrucche e sfoggiando i suoi ricci corti. Questa scelta rappresenta un netto cambiamento rispetto alle onde biondo dorato e alla frangia che aveva mostrato ad aprile, e alle lunghe trecce indossate il 6 giugno. Nonostante la nuova acconciatura, i suoi capelli mantenevano la caratteristica sfumatura caramello, tanto amata dai fan.

Il giorno dopo Rihanna ha brillato come mai prima d’ora all’evento di lancio della linea Fenty Hair a Los Angeles. L’imprenditrice ha catturato tutti gli sguardi indossando un abito midi rosso scuro con una scollatura profonda che metteva in risalto la sua figura mozzafiato.

Per completare il look della serata, Rihanna ha scelto una giacca di pelle coordinata e tacchi bordeaux che le hanno dato maggiore altezza. L’attenzione al dettaglio è stata ulteriormente sottolineata con una collana d’argento impreziosita da gioielli rossi e un ciondolo abbinato.

Il lancio di Fenty Hair

Rihanna ha recentemente annunciato l’espansione del suo impero di moda e bellezza Fenty con il lancio di Fenty Hair. Il 4 giugno, la donna d’affari miliardaria ha comunicato la data di lancio del suo ultimo progetto, fissata per il 13 giugno. Con entusiasmo, ha scritto: “Una nuova famiglia sta arrivando! Fenty Hair sta per debuttare ed è finalmente arrivato il momento di avere l’esperienza di cura dei capelli che stavate aspettando”.

Rihanna ha espresso la sua passione per il cambiamento di look, dicendo: “Sapete quanto sia importante per me cambiare pettinatura. Ho avuto quasi tutte le texture, colori e lunghezze, dalle extension alle trecce ai capelli naturali, quindi sto lanciando una linea flessibile di prodotti non solo per ogni esigenza di capelli, ma ogni singolo prodotto è progettato per rafforzare e riparare tutti i tipi di capelli, che è ciò di cui abbiamo veramente bisogno! È il momento di giocare e diventare più forti con lo stile”.

Durante l’evento di lancio, Rihanna ha condiviso un video promozionale per Fenty Hair, dove indossava una parrucca corta bionda. La star appariva incredibile nel clip, con un trench coat argentato e una collana coordinata, dimostrando ancora una volta la sua capacità di essere all’avanguardia nella moda e nella bellezza.

Rihanna non solo sta ampliando il suo impero di bellezza con nuovi prodotti innovativi, ma sta anche lanciando un messaggio di forza e versatilità attraverso il cambiamento di look. La linea promette di offrire soluzioni di alta qualità per tutte le esigenze di cura dei capelli, rafforzando e riparando ogni tipo di capello.

L’importanza di Rihanna nel mondo della bellezza

Rihanna non è solo una cantante di successo con nove Grammy Awards all’attivo, ma anche una pioniera nel mondo della bellezza. La sua linea di cosmetici, Fenty Beauty, ha rivoluzionato l’industria con una gamma di prodotti inclusivi che abbracciano tutte le tonalità di pelle. Ora, Rihanna si propone di portare la stessa inclusività e innovazione nel settore della cura dei capelli.

Secondo una ricerca pubblicata su Cosmetic Science and Technology, i prodotti che offrono soluzioni multiuso e mirano a trattare varie problematiche dei capelli sono sempre più richiesti dai consumatori. Con il lancio di Fenty Hair, Rihanna risponde a questa domanda, offrendo prodotti che non solo migliorano l’aspetto dei capelli, ma li rendono anche più sani e forti.

La decisione di Rihanna di mostrare i suoi capelli naturali non è solo una scelta stilistica, ma anche un messaggio potente sull’accettazione di sé e sull’autenticità. In un mondo dove l’immagine è spesso filtrata e ritoccata, Rihanna offre un modello di bellezza che celebra la diversità e la naturalezza.