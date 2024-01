Rihanna, in lingerie sensuale per San Valentino: “Curvy è bello”

Mamma Rihanna non ha perso la voglia di essere una “bad girl”: super provocante per il lancio della sua lingerie Savage X Fenty per San Valentino

Fonte: IPA-GETTY I look strepitosi di Rihanna col pancione: come lei nessuna mai

“Bad Girl RiRi”, la ragazzaccia Rihanna, come si fa chiamare sui social, a quasi 36 anni e due figli, non he perso la sua voglia di scandalizzare e provocare. E soprattutto dimostrare, come fa da qualche anno a questa parte, che curvy è bello. Dopo anni a combattere con il peso e gli standard imposti dallo show biz, la cantante ha deciso di fregarsene di canoni e cliché, di mostrarsi orgogliosa per come è realmente, con le sue bellissime e abbondanti forme, rese ancor più morbide dalle due gravidanze.

Rihanna, la lingerie per San Valentino 2024

Rihanna, visto l’avvicinarsi di San Valentino ha anticipato l’uscita della sua linea di lingerie Savage x Fenty per la feste degli innamorati con alcuni scatti super sensuali postati sull’account ufficiale del brand. Bellissima e ammiccante, in intimo rosa abbinato al trucco, Rihanna ha pubblicato gli scatti commentando: ” Ed è così che fa la cattiva ragazza a San Valentino 💋. Ti presentiamo la collezione VDay di quest’anno con stili da amare, così come sei. #XXSavageX”.

Rihanna, in lingerie al grido di “Curvy è bello”

Rihanna ha fatto dell’inclusività e body positive i due capisaldi alla base della sua linea di intimo Savage X Fenty, e anche della linea di cosmetici Fenty Beauty, ingaggiando modelle che abbracciano tutti i canoni estetici e le diverse tipologie di bellezza. “Donne e culture sottorappresentate e tipicamente trascurate dalla produzione dei brand” come ha spiegato Sandy Saputo, Chief Marketing Officer di Kendo Brands, che include Fenty Beauty di Rihanna.

Rihanna, stilista che celebra la diversità

“Una nuova generazione di bellezza” è lo slogan dell’imprenditrice Rihanna che non a caso per Savage X Fenty, linea lanciata nel 2018, ha deciso di presentare capi dalla taglia XS alla XXXL, perché ogni donna possa sentirsi bella e sensuale, senza discriminazioni.

E a vedere gli scatti di Rihanna, non possiamo che darle ragione.