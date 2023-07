Rihanna super audace: in lingerie col pancione per Savage X Fenty

Fonte: IPA-GETTY I look strepitosi di Rihanna col pancione: come lei nessuna mai

“Rihanna, che mamma sfrontata!”. Così ha titolato il Daily Mail, che per primo ha pubblicato le foto della cantante, incinta del suo secondo figlio, protagonista della campagna della sua linea di lingerie Savage X Fenty. Bellissima e radiosa, col pancione in primo piano, Rihanna dimostra ancora una volta come si possa essere bellissime anche e soprattutto con le forme decisamente “over”.

Da anni RiRi porta avanti la sua campagna di body positivity e orgoglio curvy nel mondo della moda. Da quando è diventata imprenditrice di successo, per le sue sfilate e servizi fotografici chiama a sfilare e posare modelle anticonvenzionali, portando avanti il suo messaggio di inclusività.

Non è quindi strano, che anche al settimo mese di gravidanza Rihanna abbia deciso di posare per la sua nuova collezione di lingerie del brand di successo Savage X Fenty.

La cantante, che di recente si è goduta una vacanza nel suo paese d’origine, le Barbados, con il fidanzato A$AP Rocky e il figlio primogenito RZA, ha celebrato l’uscita della sua nuova collezione di lingerie Sheer X.

Rihanna indossa un reggiseno Sheer X Demi Spacer rosa, che costa poco meno di 20 dollari. Scommettiamo che andrà a ruba?