Heidi Klum, le foto in lingerie dell’Angelo di Victoria’s Secret a 51 anni

Il tempo non sembra passare per la top model tedesca, che mostra un fisico tonico e asciutto che fa impazzire i follower

Fonte: Getty Images Heidi Klum

Tutti pazzi per Heidi Klum. Le ultime foto della top model in lingerie hanno mandato in fibrillazione il web. Il tempo passa ma lei resta un angelo seducente. A 51 anni la modella tedesca vanta un fisico tonico e asciutto. Fasciata da un coordinato in pizzo bianco l’ex moglie di Seal è davvero sensuale. Addominali scolpiti e gambe affusolate. Davanti all’obiettivo nasconde lo sguardo con i capelli lunghi biondi ma sorride con grande garbo.

Le foto di Heidi Klum in lingerie

“Buongiorno amore mio”, ha scritto Heidi Klum come caption delle ultime foto condivise su Instagram. Sì, la modella ha scelto proprio la lingua italiana per il suo ultimo post. Forse una dolce dedica per il marito Tom Kaulitz, sposato nel 2019. Nonostante la differenza d’età – lei è più grande di diciassette anni – la coppia è molto unita e affiatata. La dimostrazione che l’amore non si misura certo con la carta d’identità.

Nelle ultime immagini Heidi è su un divano e sfoggia un reggiseno a triangolo in pizzo bianco abbinato ad un tanga. Copre lo sguardo con i capelli e sorride. Da qualche tempo la Klum è testimonial di un noto brand di lingerie insieme alla figlia Leni, nata venti anni fa dalla liaison con Flavio Briatore. La ragazza – anche lei bellissima – ha deciso di seguire le orme materne e di farsi così strada nel mondo fashion. Di recente mamma e figlia hanno lasciato il segno sul red carpet del Festival di Cannes.

Come si mantiene in forma Heidi Klum

Heidi Klum è una donna che ama prendersi molto cura di se stessa, a partire dalla routine di allenamento. Esercizi in palestra ma anche yoga e nuoto. Magari insieme a qualche amica o collega perché “quando ti alleni da sola è facile perdere di vista il proprio obiettivo, quindi avere qualcuno accanto può fare la differenza”, come precisato dalla diretta interessata in una vecchia intervista con US Weekly.

Grande importanza è poi data all’alimentazione: sulla tavola di Heidi Klum non mancano mai le uova e le verdure (ed in particolare peperoni, spinaci, broccoli). E poi cipolle, yogurt, carne bianca e uso sapiente di cioccolato fondente. Inizia sempre la giornata con un frullato a base di chia, matcha, proteine ​​in polvere e bacche di acai.

Qualche tempo fa Women’s Health ha rivelato il piano nutrizionale della Klum, per gentile concessione del nutrizionista che da anni segue Heidi. Comprende una colazione composta da tre albumi d’uovo strapazzati biologici con spinaci, peperoni verdi, cipollotti, prezzemolo, accompagnati da una piccola ciotola di frutta fresca e tè senza latte.

A pranzo la modella mangia tacchino (o pollo) con riso basmati, verdure saltate in padella e insalata condita con olio d’oliva. Per cena salmone o pollo accompagnato a verdura di stagione. C’è spazio per il dessert: Heidi Klum può scegliere tra cioccolato fondente, sorbetto al limone o yogurt greco.

Qualche tempo fa il regime alimentare di Heidi Klum è finito sotto accusa: a detta di qualcuno la modella non consumerebbe più di 900 calorie al giorno. Indiscrezione seccamente smentita dalla diretta interessata, che ha negato tutto piuttosto adirata: “Non credo di aver mai contato calorie nella mia vita“.