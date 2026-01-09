Heidi Klum, primo topless dell’anno per la regina del monokini

IPA Primi bikini vip dell’anno: le regine di gennaio

Anno nuovo, vecchie abitudini. Almeno per quanto riguarda quella lupacchiotta di Heidi Klum, che perde il pelo ma non il vizio. Di spogliarsi a favore di telecamere ogni volta che si trova in vacanza al caldo. Anche questa volta, Heidi è volata nell’amata isola caraibica di Saint-Barthélemy insieme al marito Tom Kaulitz e al di lui fratello gemello inseparabile Bill e ha deliziato i paparazzi appostati con il primo topless dell’anno. D’altronde Heidi è senza dubbio la regina del monokini, e anche a 52 anni se lo può assolutamente permettere.

IPA

Nessuna traccia invece dei quattro figli: Leni, Henry, Johan e Lou, nati dalla sua precedente relazione con Flavio Briatore (Leni, poi adottata da Seal) e dal suo matrimonio con il cantante Seal. Probabilmente impegnati, nel caso di Leni ed Henry, con la loro carriera in ascesa di modelli, sulla scia della celebre mamma.

L’ex top model tedesca, che ha saputo negli anni riciclarsi da indossatrice a presentatrice e imprenditrice, allargando a dismisura i suo fatturato grazie ad una versatilità negli affari ammirevole, vanta un patrimonio netto stimato a 160 milioni di dollari (gennaio 2026), grazie ai suoi molteplici flussi di guadagno: carriera televisiva, libri e varie linee di moda e intimo.

IPA

Super energica e infaticabile, Heidi non si stanca né ferma mai. Questo forse il segreto per tenersi stretto un marito di 16 anni più giovane (del 1973 lei, del 1989 lui). La Klum è vulcano di idee ed energia, basti pensare all’iconico party di Halloween che organizza dai primi anni 2000, appuntamento ormai imperdibile per il jet set di Hollywood, in cui Heidi sfoggia ogni anni travestimenti sempre più elaborati e complessi. Tanto da farle guadagnare il titolo “Regina di Halloween”.

Regina di Halloween, (ex) regina di Victoria’s Secret – è stata per anni uno degli angeli più belli e famosi – E regina del topless tra le star in vacanza. Heidi va proprio pazza per i titoli nobiliari…