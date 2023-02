Heidi Klum, foto nuda con Tom per i 4 anni insieme

Fonte: Getty Images Heidi Klum, look “rischioso” ai “Golden Globes”: mini dress con piume e paillettes

C’è chi festeggia l’anniversario di nozze con una elegante cena a lume di candela, chi si concede un romantico weekend di coppia, chi si scambia regali preziosi come pegno d’amore. E poi c’è lei, Heidi Klum, che per celebrare quattro anni di matrimonio ha scelto un’opzione del tutto particolare: una giornata a casa col suo Tom Kaulitz, tra dolci golosi e tenerezze senza veli.

Heidi Klum senza veli con Tom per festeggiare 4 anni di nozze

Ha 49 anni ma non smette mai di stupirci, la splendida Heidi Klum. Super modella e super mamma (della bellissima Leni), ma anche super innamorata del marito Tom Kaulitz, chitarrista della band Tokio Hotel che ha sposato in terze nozze. Un amore sul quale, a dirla tutta, non in molti avrebbero scommesso ma che ha ribaltato ogni aspettativa. La coppia è più unita che mai e lo dimostrano ancora una volta gli scatti che la Klum ha deciso di condividere su Instagram con i suoi tantissimi follower. Cosa sono in fondo 16 anni di differenza quando c’è il sentimento?

Heidi e Tom hanno celebrato quattro anni di matrimonio e anche stavolta in modo molto personale. Dalla super modella non potevamo di certo aspettarci una classica foto di coppia con candele accese e calici di champagne per brindare, no: lei, come sempre, ha voluto fare a modo suo. Come dimenticare la sua mega festa di Halloween, in cui si è presentata a sorpresa travestita da verme gigante? La Klum sa di essere meravigliosa (impossibile negarlo) ma non perde occasione per dar sfoggio della sua personalità e di quell’ironia, spesso anticonvenzionale, che in fondo sono proprio le caratteristiche ce ce la fanno amare ancor di più.

Così lo scorso 23 febbraio i suoi seguaci hanno potuto ammirarla in tutto il suo splendore su Instagram, dapprima in un breve video in cui si scambia baci e tenerezze con il giovane marito, poi in una foto di coppia completamente nudi (o almeno così sembra) sovrastati da un tappeto di palloncini rossi a forma di cuore. Non mancano le torte d’anniversario, ma di certo passano in secondo piano accanto a un selfie tanto dolce quanto “hot”.

Da Emily Ratajkowski a Heidi Klum, il selfie di coppia nudi è il trend del momento

Dobbiamo dare atto a Emily Ratajkowski di essere stata la prima a lanciare quello che, a tutti gli effetti, sembra essere diventato il trend del momento tra le celebs internazionali. Appena una settimana fa la super modella ha pubblicato (sempre su Instagram) due selfie di coppia che non lasciano spazio all’immaginazione, presentando così al mondo il nuovo fidanzato Eric André: lui disteso sul divano in posa plastica, lei in piedi nel riflesso allo specchio, entrambi completamente nudi.

Pura mania di protagonismo? Voglia di tenere i riflettori accesi su di sé? Sia a Emily che a Heidi non occorrono sotterfugi di alcun tipo per essere sulla cresta dell’onda, viste le carriere che hanno alle spalle. Forse è una visione un po’ troppo “romantica” della questione, ma ci piace leggere in questi scatti il desiderio di mettere a nudo il proprio amore senza filtri o inutili orpelli. E poi un pizzico di esibizionismo non ha mai fatto male a nessuno.