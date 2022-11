Halloween 2022, Heidi Klum la numero uno: travestimento da verme gigante

Heidi Klum non si smentisce mai, anzi, stupisce ogni anno di più con i suoi travestimenti di Halloween che sono diventati ormai un appuntamento fisso e atteso alla sua festa annuale al Sake No Hana di New York.

La modella presentatrice, che negli anni, ha sorpreso gli ospiti con maschere incredibili, degne dei migliori truccatori e costumisti di Hollywood, quest’anno ha esagerato, presentandosi nascosta in un enorme costume da verme gigante rosso, che lasciava visibili solo gli occhi. Esca del marito Tom Kaulitz, mascherato a sua volta da pescatore senza occhio.

Dopo il red carpet e le foto di rito, durante le quali Heidi si è rotolata per terra, da buon verme, la Klum si è levata l’ingombrante involucro, restando in sexy body trasparente di paillettes, con solo il viso ancora mascherato.

Insieme a lei, oltre al marito pescatore e al cognato Bill Kaulitz, gemello di Tom, travestito da sirena maggiorata, anche la figlia Leni, sensuale Cat Woman.

E gli ospiti del party non sono stati da meno in quanto a originalità, tra replicanti di Blade Runner, sosia di Julia Roberts in Pretty Woman, mostri e vampiri di varia natura.

Ma Heidi, come sempre, ha battuto tutti per originalità e complessità del costume: chapeau!