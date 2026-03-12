Heidi Klum, il corset dress di paillettes in pieno giorno a New York

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Heidi Klum

Non c’è volta in cui Heidi Klum esca di casa senza suscitare grande scalpore, ma questo oramai lo sappiamo bene: se con un red carpet all’orizzonte la sua presenza costituisce una vera e propria certezza in quanto a originalità, alla supermodella non servono affatto grandi occasioni per dare il meglio di sé. O del proprio guardaroba. Provocazione e sensualità sono il suo pane quotidiano, tanto che indossare un lungo abito costellato di paillettes da cima a fondo in pieno giorno, per lei, non è poi così improbabile. Ecco perché è proprio ciò che ha fatto a New York.

Heidi Klum accende New York con un corset dress blu in paillettes: il look

È successo di nuovo: Heidi Klum è stata pizzicata per le strade della Grande Mela con un look che risulta impossibile da ignorare, e che si aggiunge solo alla lunga lista di casi similari.

Se è vero che la sua carriera da modella si è vista raggiungere l’apice negli anni Novanta, da allora nulla sembra essere davvero cambiato. Ogni volta che l’ex Angelo di Victoria’s Secret appare è esattamente come se stesse ancora sfilando in passerella, che si trovi su di un tappeto rosso, ad un party di Halloween, sul piccolo schermo oppure semplicemente in città.

Così, in pieno giorno, la top model e conduttrice non sembra essersi fatta alcun problema nell’indossare delle paillettes blu notte da capo a piedi: la vediamo nello scatto sottostante vestire con la nonchalance che da sempre la caratterizza uno splendido corset dress brillante, dallo scollo a fascia e la silhouette midi aderente.

IPA

È blu anche la grossa pietra che si vede ciondolare dal suo collo, mentre sono in vernice nera le pumps affilatissime. Stando alle storie Instagram pare che la star sia stata impegnata per l’intera giornata in uno shooting fotografico: che c’entri qualcosa la 22esima stagione di Project Runway? Ebbene sì, pare che il suo ruolo da presentatrice, giudice principale ed executive producer sia stato confermato nuovamente, e che con lei ci saranno ancora una volta il mentore Christian Siriano ed il giudice Law Roach.

Però si sa, ad Heidi Klum non serve certo una scusa per splendere: “Avere potere come donna significa poter fare ciò che si vuole. Significa poter indossare ciò che si vuole ed essere chi si vuole”, ha spiegato lei durante una recente intervista fugando ogni minimo dubbio, in caso ne avessimo.

Heidi Klum come in passerella da Christian Siriano: il modello da sogno, fra trasparenze e piume

Poco casualmente, era proprio del collega Christian Siriano l’abito mozzafiato che Heidi Klum ha sfoggiato appena qualche giorno fa: sempre per un’audace uscita diurna, la top model aveva scelto un abito nero ad effetto see through dal non so che di familiare. Il modello, infatti, appartiene alla collezione autunno-inverno 2026/27 del designer, lo stesso, dunque, che ha debuttato il mese scorso in passerella durante la New York Fashion Week.

Parliamo di una creazione dall’aura teatrale, ricca di drappeggi e giochi di trasparenze, dotata di spalle imbottite, scollo profondo e lunghe maniche particolareggiate da piume bianche. Non vi è nulla da stupirsi, in realtà, se questa sia passata tanto velocemente dalla pedana al suo armadio, dato che è stata lei stessa ad ispirarla come collaboratrice e musa.