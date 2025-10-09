Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Heidi Klum a Berlino

Il suo iconico stile è oramai appurato, eppure non c’è volta in cui Heidi Klum partecipi ad un evento senza stupire: l’ex Angelo di Victoria’s Secret ha recentemente preso parte alla première del Blinded By Delight Grand Show a Berlino, e per l’occasione ha dato sfoggio di un particolare abitino alla sua maniera. Vediamolo nel dettaglio.

Heidi Klum, l’abito-scultura al Blinded By Delight Grand Show di Berlino

Parte dello spettacolo, al Blinded By Delight Grand Show di Berlino ad opera di Jeremy Scott, è stato costituito da Heidi Klum: presso il teatro Friedrichstadt-Palast, la supermodella 52enne ha lasciato ancora una volta ben poco all’immaginazione sfoggiando un abito particolarissimo, nero e strutturato, firmato dallo stesso stilista americano.

Il miniabito della star di Project Runway aderiva perfettamente alla sua figura impeccabile: dalle scenografiche maniche scultoree ad onda, il capo mostrava un ampio cut out in prossimità del seno ed una coda altrettanto ondulata sul davanti. Chiudevano il look delle collant nere velate ed un paio di pumps a punta dotate di tacco a stiletto, anch’esse nere, in lucidissima vernice.

IPA

Accessoriati della solita ma fondamentale frangetta, i capelli biondi della star le scendevano in onde leggere oltre le spalle, con fare disinvolto e naturale. Minimali anche gli accessori — un anello ed un paio di orecchini — con ogni probabilità per far sì che l’outfit fosse l’assoluto punto focale della serata.

Intenso, invece, il make-up: ad essere in primo piano erano gli occhi, messi in risalto da uno smokey eyes dal taglio felino nei toni dell’argento e del nero. Lo esaltava alla perfezione il colorito radioso, enfatizzato da sapienti tocchi di blush sugli zigomi, mentre le labbra erano vestite solo di un velo di gloss.

Heidi e Leni Klum: i sensuali look mamma-figlia alla Paris Fashion Week 2025

Insomma, Heidi Klum sa benissimo come attirare l’attenzione e questo oramai lo sappiamo: ospite dell’evento Vetements in occasione della settimana della moda di Parigi, pur non calcando la passerella, qualche giorno fa la top model ha rubato la scena di pizzo vestita da capo a piedi e mano nella mano con la figlia.

La vediamo in foto avvolta in un maxi cappotto grigio a quadretti con spalline acuminate, mentre Leni sfoggiava una camicetta cropped nera abbinata a gonna midi e tacchi dello stesso colore. Il vero colpo di scena? È arrivato quando la moglie di Tom Kaulitz si è tolta l’ingombrante capospalla per svelare un lungo abito interamente realizzato in pizzo, con intimo ma soprattutto forme in bella vista.

IPA

A completare con audacia il tutto erano poi degli occhialoni da sole scuri ed una griglia metallica applicata sui denti, che l’ex Angelo e conduttrice ha svelato a gran sorpresa a favore dei fotografi. Non c’è niente da fare: non importa dove sia, i riflettori sono sempre e comunque suoi.