Emily Ratajkowski su Instagram: la foto di nudo col nuovo fidanzato

Fonte: IPA Emily Ratajkowski e il nuovo fidanzato, il comico statunitense Eric André

Emily Ratajkowski sui social si è sempre mostrata senza veli. Non ha paura di dire quel che pensa, di condividere con sincerità la propria realtà e, quando serve, di togliersi i vestiti. Spontaneità che condivide con il nuovo fidanzato.

Per venire allo scoperto e presentare ai fan il nuovo compagno, la modella ha scelto un post su Instagram, dove la coppia si autoritrae in un momento a dir poco intimo. A casa di lei, senza nulla addosso, con solo un emoticon buffa a coprire le pudenda.

Il selfie di Emily Ratajkowski e Eric André

“Buon San Valentino” e una valanga di cuori trafitti dalla freccia di cupido. Con questa didascalia il comico Eric André ha reso pubblica la sua relazione con Emily Ratajkowski, sui social nota come Emrata. Più che la didascalia, a far scalpore, è stata l’immagine. Il “romantico” selfie ritrae il comico disteso su un divano, completamente nudo, con solo un’emoticon a nascondere le parti intime.

Nello specchio di fronte al comico, si nota il riflesso di Ratajkowski, intenta a scattare la foto, con indosso il reggiseno, coperto dal braccio, ma totalmente nuda per il resto. Non così nitido e in lontananza, ma il sedere è orgogliosamente mostrato dalla modella arrivata al successo grazie alla partecipazione al video musicale Blurred Lines, anche in quell’occasione, in tenuta adamitica.

Il post, pur non essendo stato postato sul seguitissimo profilo di Emrata (che sfiora i 30 milioni di follower) ha riscosso grande successo: più di 620.000 i like, oltre 6.000 i commenti. Commenti scritti per lo più da uomini, che invidiano il comico, capace, nonostante un aspetto non proprio da adone, di conquistare una tra le più belle donne del jet-set.

Chi è Eric André, il nuovo fidanzato di Emily Ratajkowski

Poco conosciuto in Italia, Eric André è un volto noto della tv statunitense. Classe 1983, André si è fatto conoscere come creatore, co-conduttore e co-sceneggiatore del talk show satirico The Eric Andre Show, in onda regolarmente dal 2012. All’estero, si è fatto conoscere per il ruolo di Mike nella sitcom Netflix Non fidarti della str***a dell’interno 23. Per un paio di anni, dal 2016 al 2017, è stato protagonista della cronaca rosa per via della sua relazione con la famosa attrice Rosario Dawson.

Tutti i fidanzati di Emily Ratajkowski

Se per André è inedito ritrovarsi al centro del gossip, Emily Ratajkowski degli scandali è ormai una veterana. Volente o nolente, la sua vita sentimentale è sempre al centro delle discussioni pubbliche, hot topic su ogni social, in quasi tutto il mondo. A cominciare dal designer Andrew Dryden, stilista di Inamorata la linea di costumi della modella, con lei dal 2013 al 2014.

Dopo la rottura con Dryden, la modella sex symbol ha frequentato, fino al 2017, il produttore musicale Jeff Magid. Per conoscere, l’anno successivo, il produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, che sposerà nel 2018 e da cui avrà il suo primo figlio, Sylvester, nel marzo del 2021. Traditore seriale, Bear-McClard viene lasciato da Ratajkowski a settembre 2022.

Arriva poi Brad Pitt, uno degli uomini più desiderati del pianeta, seppur il flirt tra i due non è mai stato confermato. Brevissima relazione con il dj newyorkese Orazio Rispo ed è il turno di Pete Davidson, tra gli autori del Saturday Night Live Show (uno dei programmi comici più longevi e di successo degli Stati Uniti). Giovane e brillante stand up comedian famoso per essere stato il fidanzato di alcune tra le donne più belle del mondo: dalla popstar Ariana Grande, all’attrice Kate Beckinsale fino alla modella Kaia Gerber (figlia di Cindy Crawford) e a Kim Kardashian, fresca di divorzio dal rapper Kanye West.

La storia con Pete Davidson, seppur breve, deve aver lasciato un bel ricordo a Emily Ratajkowski che, terminata la relazione, ha proseguito sulla stessa strada, scegliendo Eric André che con Davidson ha molte cose in comune: entrambi comici di lavoro, entrambi esilaranti e scanzonati anche nella vita vera, entrambi bruttini.