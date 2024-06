Emily Ratajkowski gioca con le trasparenze: il look crochet per l’estate

La tendenza see through si trasforma in crochet in occasione della calda stagione, ed ecco Emrata insegnarci come sfoggiare un completo super cool in città

Tra le cose preferite di Emily Ratajkowski c’è sicuramente il total white: dispensatrice prima di ispirazione fashion per i nostri outfit estivi, la supermodella ha deciso ancora una volta di fornirci una apprezzata lezione in quanto a come si fronteggia il caldo con stile. Questa volta il look è ricaduto su di un coord-set di colore bianco, un due pezzi in trama crochet da capo a piedi.

Emily Ratajkowski ed il see through: una storia d’amore che dura da tutta una vita

La tenuta prevede un top con spalla scesa traforato, a lasciar intravedere un accenno di vita, ed una gonna anch’essa asimmetrica dello stesso identico tessuto. Occhiali da sole, scarpe da ginnastica e bevanda alla mano completano il look perfetto per una tranquilla passeggiata in città.

Non è la prima volta che le vediamo indossare l’eterea tonalità, come non è la prima volta che possiamo ammirarla alle prese con le trasparenze: è trascorso poco più di un mese dalla sua celestiale apparizione sul red carpet dei Met Gala 2024, il cui protagonista era un nude look dalla parvenza preziosa. Non soltanto perché la fonte di tanta beltà erano gli archivi di una celebre Maison, ma anche e soprattutto per la quantità incalcolabile di accenni luminosi che tempestavano la sua silhouette. La creazione vintage era firmata Atelier Versace e risaliva alla collezione Autunno/Inverno 2001-2002. Anche in quel caso si trattava di tessuto crochet, solo in una versione ben più sofisticata: paillettes e perline decoravano tutta la lunghezza dell’abito, lasciando scoperta soltanto la schiena grazie ad uno strato di velo trasparente.

Era solo lo scorso settembre, poi, quando la proprietaria di Inamorata aveva fatto invidia per le strade nascosta – o forse dovremmo dire in bella vista – dentro ad un vestito interamente in pizzo, contrassegnato da un delicato verde latte e menta. Outfit, il suo, che riscuoterebbe ancora grande successo secondo le tendenze moda vigenti.

Non sfugge alla nostra memoria nemmeno il naked dress esibito alla cerimonia degli Oscar 2023: si trattava di un vestito lungo sino a coprire i piedi (e addirittura le mani) firmato Faben, che ben metteva in evidenza le sue forme. Realizzato in cotta di maglia argentata, abbastanza sottile da mostrarle perfettamente, nascondeva al di sotto una minimale lingerie color carne a scongiurare la volgarità. Due grossi intrecci la seguivano in verticale, dalle spalle ai fianchi.

Insomma, quella di Emrata per le trasparenze sembra essere degna di essere considerata una storia d’amore a tutti gli effetti, speriamo non prossima al suo epilogo con un paio divorce rings di tutto rispetto.

I vestiti trasparenti sono definitivamente la tendenza da provare questa estate

Se dopo il lungo abito all’ uncinetto della Queen Jennifer Lopez era chiaro come vestiti in rete di questa sorta non saranno soltanto affiancati a costumi e copricostumi ma anche indossati in città, il coordinato crochet di Emily Ratajkowski non può che essere una gradevole conferma di ciò. Nemmeno l’ombra del bikini: al di sotto del completo sfoggiato con andatura decisa dalla supermodella e attrice statunitense vediamo appena affiorare dell’intimo della stessa tonalità, a restituire un concetto sfrontato-ma non troppo di see through.

E oramai è chiaro, fortunatamente, le trasparenze non scandalizzano più: i capi all’uncinetto, i cosiddetti crochet, sono sinonimo d’estate quanto corrispettivo stagionale della sfrontata tendenza che abbiamo visto imperare durante lo scorso inverno. Leggeri, colorati e traforati sono il perfetto espediente di stile che permette di unire sensualità e freschezza. Nessun motivo all’orizzonte per non dare loro una possibilità.