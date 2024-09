Emily Ratajkowski e Sylvester: dolce debutto madre-figlio alla Paris Fashion Week

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Emily Ratajkowski e Sylvester

Emily Ratajkowski, icona di stile e modella apprezzata in tutto il mondo, ha stupito ancora una volta portando con sé una presenza speciale alla Paris Fashion Week: il suo adorato figlio, Sylvester Apollo Bear. La madre e il piccolo, affettuosamente chiamato Sly, hanno fatto il loro dolce debutto insieme nel front row della sfilata di Loewe per la collezione Primavera/Estate 2025, catturando l’attenzione non solo per i look, ma anche per il tenero legame che li unisce.

Emily Ratajkowskin e Sylvester: icone di stile

Emily Ratajkowski non è nuova al mondo della moda, ma questa volta ha deciso di condividere i riflettori con una persona speciale: suo figlio. La sfilata di Loewe ha visto la modella indossare un look impeccabile e ricercato, confermando ancora una volta il suo status di icona fashion.

Per l’occasione, Emily ha optato per una camicia a quadri bianca e grigia, caratterizzata da un taglio oversize e maniche larghe, abbinata a una gonna midi in pelle nera.

La gonna, stretta in vita, si apriva in pieghe morbide, creando un effetto elegante e dinamico. Ai piedi, degli stivaletti alti in pelle nera, con punta affilata e tacco a spillo, hanno completato il look con un tocco deciso e glamour.

Fonte: Getty Images

Gli stivaletti che ha indossato, frutto di una collaborazione tra Paris Texas e la fotografa Nadia Lee Cohen, sono un perfetto esempio di come la moda possa fondere praticità e tendenza. Questi stivali, con il loro design a seconda pelle, punta affilata e tacco angolare di circa 10 centimetri, rappresentano un aggiornamento moderno e grintoso dei classici stivali cowboy, che continuano a essere un trend dominante sulle passerelle di Parigi e Milano.

Gli accessori, come sempre, non sono stati lasciati al caso: occhiali da sole a occhi di gatto rosso, un choker dorato e i suoi celebri anelli di diamanti, simbolo di indipendenza e forza, hanno reso l’outfit ancor più raffinato. Il trucco, perfetto per l’occasione, vedeva uno smokey eye delicato e labbra bronzo contornate da una linea marrone, regalando a Emily un’aura sofisticata e potente.

Fonte: Getty Images

Sylvester: il bambino più stiloso di Parigi

Se Emily Ratajkowski è stata impeccabile, il piccolo Sylvester non è stato da meno. Sly, con appena tre anni, ha già dimostrato di essere una giovane star in erba, rubando la scena al fianco di sua madre.

Per il suo debutto alla Paris Fashion Week, Sylvester ha indossato un outfit dallo stile unico e giocoso: una maglietta oversize grigia firmata Loewe, abbinata a pantaloni larghi color boysenberry, una tonalità tra il viola e il rosso. Ai piedi, degli stivaletti glitterati, simili a Wellies, perfetti per un look casual ma brillante.

Fonte: Getty Images

Durante la sfilata, il figlio di Emily, è stato visto divertirsi con una macchinina giocattolo, seduto comodamente sulle ginocchia della sua mamma. In un momento adorabile, è stato persino fotografato mentre indossava gli occhiali da sole di Emily e teneva la sua borsa, un’immagine che ha subito fatto il giro dei social, conquistando i cuori di tutti.

L’ex moglie di Sebastian Bear-McClard, orgogliosa del suo piccolo compagno di sfilata, ha condiviso alcuni di questi momenti intimi sul suo profilo Instagram, scrivendo affettuosamente: “Ho portato l’amore della mia vita da @loewe”. Queste parole, semplici ma cariche d’amore, hanno mostrato il lato tenero e vulnerabile della supermodella, che non nasconde mai il suo legame profondo con Sylvester.