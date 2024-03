Fonte: IPA Emily Ratajkowski sfoggia gli anelli di divorzio

Emily Ratajkowski ha sfoggiato su Instagram due meravigliosi anelli di diamanti ma no, non si tratta di anelli di fidanzamento, bensì di anelli di divorzio. La sua ultima trovata ha fatto in breve il giro del mondo, un modo per celebrare sé stessa e il cambiamento dopo il divorzio da Sebastian Bear-McClard, col quale ha avuto un figlio. “Gli anelli rappresentano la mia evoluzione personale. Non penso che una donna dovrebbe essere privata dei suoi diamanti solo perché sta perdendo un uomo”, ha spiegato in un’intervista a Vogue.

Emily Ratajkowski celebra il cambiamento con gli anelli di divorzio

Dobbiamo ammettere che è un’idea alquanto bizzarra. Emily Ratajkowski ha mostrato sui social due anelli di diamanti nuovi di zecca, ma che in realtà celano una riflessione ben lontana dal semplice acquisto in gioielleria al solo scopo di aggiungere pezzi di valore al proprio portagioie.

La modella ha deciso di riciclare l’anello di fidanzamento regalatole dall’ex marito Sebastian Bear-McClard, dal quale ha ufficialmente divorziato nel settembre 2022 (si dice a causa dei ripetuti tradimenti di lui). Perché metterlo da parte anziché continuare a indossarlo anche dopo la fine della storia d’amore? Quello con l’ex marito è ormai un capitolo archiviato e per la Ratajkowski questi due anelli di divorzio rappresentano un simbolo di cambiamento e rinascita.

L’idea le è venuta leggendo il saggio The Unravelers, scritto dall’amica e autrice Stephanie Danler e pubblicato su The Paris Review, che racconta “la storia dell’anello con il serpente di sua nonna, un anello composto da diverse pietre dei suoi vari matrimoni”. “Mi è piaciuta l’idea di un anello che rappresentasse sfacciatamente le molte vite vissute da una donna – ha spiegato nell’intervista -. (…) L’anello è diventato simbolico per me: una sorta di segno o prova del fatto che la mia vita è diventata di nuovo mia”.

Fonte: IPA

“Sono stati due anni pazzeschi e finalmente sento un senso di pace dentro di me e riguardo alla vita e al futuro che ho e continuerò a costruire con mio figlio. In qualche modo, questi anelli mi ricordano che posso rendermi felice in modi che non avrei mai immaginato“, ha affermato riferendosi al periodo della separazione come un’occasione di rinascita.

Alison Chemla, chi è la designer che ha creato gli anelli di divorzio

Per realizzare la sua idea, Emily Ratajkowski ha chiesto aiuto all’amica e designer Alison Chemla, direttrice creativa del marchio di alta gioielleria Alison Lou. La stessa persona che, di fatto, aveva già disegnato l’anello di fidanzamento originale.

Così, dato che “l’idea del divorzio è una separazione”, hanno deciso di comune accordo di separare quell’unico anello in due distinti ma complementari, incorporando su ogni montatura in platino e oro giallo 18 carati le due pietre che erano incastonate sull’anello originale, un diamante a forma di pera e uno con taglio principessa.

La modella ha ammesso: “Li amo così tanto che non sono riuscita a toglierteli: ho dormito con loro indosso“. E in quanto a ispirazione, la deve a un altro nome celebre: la postar e imprenditrice Rihanna. “Sono stata molto ispirata dall’anello di diamanti al mignolo di Rihanna: mi piaceva l’idea che la mia vecchia fede nuziale finisse sul mio mignolo”.