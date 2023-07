Emily Ratajkowski in abito aderente rosso svela come essere sensuali e comode

Fonte: IPA Emily Ratajkowski ci insegna come indossare il bianco in città

Emily Ratajkowski ha l’incredibile talento di trasformare anche una banale passeggiata in una sfilata. Merito di un portamento e sex appeal del tutto naturali. Mentre portava a spasso il suo adorato cane Colombo per le strade di New York la top model ha attirato l’attenzione dei paparazzi – ma anche dei passanti – con il suo look casual e comodo ma allo stesso tempo decisamente sensuale.

Il look rosso fuoco di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski ha sfoggiato un lungo e aderente abito rosso con spacco profondo fino alla coscia, abbinato a pratiche sneakers New Balance 574 (molto in voga nell’ultimo periodo e più volte scelte dalla modella americana per i suoi look urban). Ampia scollatura sulla schiena: molto probabilmente la Ratajkowski non indossava il reggiseno. Il tutto completato da occhiali da sole neri e mini tracolla Miu Miu di Prada.

Emily Ratajkowski ha dimostrato che anche durante una banale passeggiata col cane si può essere sexy e chic. L’abito presentava un ampio spacco che le correva lungo la gamba destra, fino alla coscia. Inoltre, era completamente aperto su un lato. Versatile e funzionale abbinato a scarpe basse: un’idea perfetta per chi durante la bella stagione vuole restare comoda senza però rinunciare a quel pizzico di eleganza e glamour che fa sempre la differenza.

Tra l’altro la mise non stonava con i capelli rossi di Emily Ratajkowski: la 32enne ha rinnovato di recente il suo aspetto grazie a Jenna Perry, hair stylist molto amata dalle star. L’esperta di bellezza ha rivelato a InStyle di aver nominato la tonalità scelta dall’indossatrice “glazed amber” poiché presenta riflessi dorati molto luminosi.

Il look estivo di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski è stata fotografata nei giorni scorsi con un altro outfit urban, sempre mentre portava a passeggio i suoi amici a quattrozampe per le strade della Grande Mela. L’ex fiamma di Harry Styles ha optato per un top corto bianco, che lasciava scoperta la pancia, e dei pantaloni pitonati e ampi.

La vita privata di Emily Ratajkoswki

Emily Ratajkowski è tornata single dopo alcune relazioni sbagliate. Ha frequentato Harry Styles, DJ Orazio, Eric Andre, Pete Davidson, Jack Greer e Brad Pitt. Emily ora vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sul figlio Sylvester Apollo, nato due anni anni dal rapporto ormai concluso con l’ex marito, l’attore e produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard. La coppia è scoppiata dopo quattro anni di matrimonio: la Ratajkowski ha accusato l’ex marito di tradimento e oggi i due si parlano a fatica se non per il bene del bambino in comune. Prima di conoscere Emily, Sebastian ha amato un’altra diva di Hollywood: Olivia Wilde.

Nell’ultimo anno Emily Ratajkowski si è dedicata molto al lavoro: ha fondato il brand di beachwear, per tutte le taglie, Inamorata e ha lanciato un podcast intitolato High Low with EmRata. Ha inoltre scritto un libro, My Body, diventato New York Times bestseller: una raccolta di saggi autobiografici dove esprime il complesso rapporto tra essere e apparire ed il legame con un corpo che ha sempre fieramente esposto come manifesto di libertà.