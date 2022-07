Emily Ratajkowski, è finita con il marito Sebastian Bear-McClard: “Lui l’ha tradita”

Fonte: IPA Emily Ratajkowski

La storia d’amore tra Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard sembra essere giunta al capolinea: a rivelarlo sono alcune indiscrezioni che giungono d’oltreoceano, secondo le quali si parlerebbe addirittura di un tradimento da parte di lui. La splendida modella avrebbe dunque intenzione di chiedere il divorzio, e alcuni indizi fanno sospettare che in queste voci ci sia qualcosa di vero.

Emily Ratajkowski, il divorzio da Sebastian

“Lui l’ha tradita, è un imbroglione seriale” – si legge su Page Six, secondo quanto riportato in esclusiva da una fonte molto vicina a Emily Ratajkowski. Sembra che la coppia stia vivendo un momento di grande difficoltà, e che la modella abbia già deciso di chiedere il divorzio da suo marito. Al momento, tale richiesta non è ancora stata formalizzata. Né i diretti interessati hanno rotto il silenzio, per confermare o smentire le indiscrezioni sul loro conto. È possibile che entrambi preferiscano mantenere il massimo riserbo sulla questione, anche per proteggere il loro bambino.

Tuttavia, ci sono alcuni indizi che hanno già acceso i sospetti dei fan. Qualche giorno fa, Emily è stata avvistata mentre passeggiava per le strade di New York assieme al figlio: i più attenti hanno notato che la modella non aveva la fede al dito. Mentre solo poche ore prima suo marito Sebastian era stato paparazzato con l’anello che faceva bella mostra di sé sulla sua mano. Cosa che ha subito scatenato un torbido vortice di indiscrezioni su tradimenti e dolorose scoperte, i quali avrebbero trovato sostegno nelle parole di alcuni esperti di gossip.

L’influencer Claudia Oshry, nel suo podcast The Morning Toast, non ha alcun dubbio sulla fine di questo matrimonio. Anzi, pare che siano ormai in molti a sapere dei tradimenti di Sebastian: “È praticamente noto che suo marito l’ha tradita e che sta chiedendo il divorzio”. E pensare che appena un mese fa la coppia era giunta in Italia per godersi una splendida vacanza, mentre poco prima, sul red carpet del Festival di Cannes, entrambi erano apparsi innamoratissimi e felici, camminando mano nella mano.

La storia d’amore tra Emily Ratajkowski e Sebastian

Il loro amore è nato come un fulmine a ciel sereno: Emily e Sebastian avevano iniziato a frequentarsi ufficialmente da pochissime settimane quando, a sorpresa, la modella aveva pubblicato su Instagram una foto in cui sfoggiava un anello favoloso. “Mi sono sposata” – aveva annunciato, rivelando di essere convolata a nozze in gran segreto a New York. Era il 2018, e tutto faceva pensare che quella bellissima storia d’amore potesse durare in eterno, proprio come nelle favole. Un paio d’anni dopo, la Ratajkowski aveva condiviso sui social la gioia di essere in dolce attesa: le foto del suo pancione avevano conquistato tutti, e la gravidanza l’aveva resa più bella che mai.

La contestata rivelazione di non voler parlare del sesso al figlio, finché questi non fosse grande a sufficienza per scegliere autonomamente, aveva scaldato un po’ gli animi. Poi, la nascita del piccolo Sylvester Apollo aveva fatto innamorare tutti i fan di Emily. Oggi, quella famigliola felice che avevamo tanto ammirato sembra davanti ad un ostacolo insormontabile come il tradimento. Ma, almeno fin quando non saranno gli interessati a rivelare la verità, possiamo sempre continuare a sperare in un lieto fine.