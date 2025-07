La calda estate di Emily in Italia, tra cibo e relax senza veli

IPA Emily Ratajkowski in bikini

La modella e socialite Emily Ratajkowski è solo una delle tante celeb internazionali che hanno scelto l’Italia per trascorrere le proprie vacanze in questa estate 2025. Dalle Kardashian, che dopo il matrimonio di Bezos si sono rilassate in Toscane, a Justin Bieber e moglie che dalla Sardegna sono risaliti verso la Svizzera, a Dua Lipa, “innamorata persa” di Palermo. Fino a Emily, sbarcata con amici in Puglia a Borgo Egnacia.

La modella, che documenta sui social ogni suo passo e outfit, ha pubblicato una serie di foto del suo soggiorno nel Belpaese, tra shopping, mangiate di crudi e relax in piscina, con tanto di nudo integrale che ha mandato in tilt i follower. E rialzato le temperature già bollenti di luglio.

Emily è arrivata in Italia insieme ad alcuni amici intimi e al figlio Sly, di quattro anni avuto dall’ex marito Sebastian Bear-McClard. Nei suoi post si vede proprio il bambino ballare mentre un uomo canta una canzone italiana in un ristorante locale.

L’Italia, insomma, si conferma la meta preferita per le vacanze dai vip internazionali. Spiagge meravigliose, città e borghi storici e pittoreschi, cibo sopraffino, ospitalità top. Quale altro Paese riesce a dare tutto questo?