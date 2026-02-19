Addio alla "single era" per la modella e attrice: conosciamo meglio il suo nuovo fidanzato, destinato a restare molto più del tempo di un flirt

Emily Ratajkowski è ben nota per tanti differenti aspetti della sua carriera ma, se parliamo di paparazzi, possiamo dire che si è di certo fatta apprezzare per un abile gioco del “gatto col topo”. Tante le voci sul suo conto ma ottenere una conferma è tutt’altro che facile.

Da fine 2025 si parla di lei e Romain Gavras ma l’annuncio di una vera e propria relazione non è giunto attraverso i giornali. Ci ha infatti pensato lei che, al di là di un bacio rubato dalla stampa, ha saputo ben tutelare questa frequentazione, sfociata poi in qualcosa di serio. Rispettando i tuoi tempi, ha infine deciso di informare tutti con una serie di scatti.

Nuovo amore per Emily Ratajkowski

Quella composta da Emily Ratajkowski e Roman Gavras è immediatamente diventata una delle coppie più glamour del 2026. Grande l’eco del post Instagram di EmRata, che non lascia spazio a dubbi.

Lo stile del carosello porta subito a rendersi conto di quanto questa storia sia differente dalle altre. Dopo il divorzio da Sebastian Bear-McClard, infatti, la modella e attrice ci aveva abituati a una narrazione molto libera della sua vita sentimentale. Gli scatti proposti ora, invece, sono decisamente più maturi. Si respira infatti uno stile europeo e cinematografico.

Per Emily, che negli ultimi anni è diventata il simbolo della “single era” vissuta con orgoglio e indipendenza, l’ingresso di Romain nella sua vita sembra portare un nuovo equilibrio, lontano dai soliti flirt passeggeri.

Chi è Romain Gavras

Chi è l’uomo che è riuscito a spingere Emily Ratajkowski a credere nuovamente nell’amore? Il suo nome è Romain Gavras, come detto, e si tratta di un volto tutt’altro nuovo per chi mastica pane e cinema.

Classe 1981, è un ben noto regista, figlio d’arte. Suo padre è infatti il leggendario regista Costa-Gavras. Nel corso degli anni Romain è riuscito a farsi un nome principalmente grazie a uno stile ben riconoscibile. In tantissimi amano infatti la sua estetica cruda e potente.

Nel corso degli anni ha diretto film acclamati, come Athena, ma anche video musicali iconici, tra cui Bad Girls di M.I.A. e No Church in the Wild, di Kanye West e Jay-Z. Ha oggi 44 anni e quel fascino francese da bello e tormentato, che sembra aver fatto colpo anche su Emily.

Non è la prima ad aver ceduto, considerando le relazioni celebri che Romain può vantare. La sua storia più famosa è stata quella con la popstar Dua Lipa. I due avevano ufficializzato il loro amore sul red carpet di Cannes nel 2023, per poi dirsi addio qualche mese dopo. Il motivo? Si vocifera di impegni lavorativi di lei, ma forse non era mai stato un grande amore. Sappiamo poi che è stato legato con la cantante Rita Ora.

Entrambe oggi sono felici in altre relazioni stabili, la prima con Callum Turner e la seconda con Taika Waititi. Differente invece il discorso per quanto riguarda Emily Ratajkowski, che viene fuori da una relazione importante e ora, dopo una pausa, si sta rimettendo in gioco proprio con lui.