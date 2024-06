Pizzo in ogni forma, foggia e stile: per vestire all'ultima moda questa estate devi provare il lace trend e interpretarlo a modo tuo

Fonte: IPA Zendaya con un bustino in pizzo, in perfetto lace trend

È pizzo mania: l’estate 2024 ci ricorda la bellezza di indossare capi sensuali, di giocare con le trasparenze e di osare con i contrasti tra i tessuti creando mix and match fantasiosi e all’ultima moda.

Il lace trend è la nuova ossessione, a partire dalle star che indossano abiti e capi in pizzo di ogni foggia e stile, ma soprattutto nelle occasioni più disparate, fino a ciò che vediamo e possiamo acquistare online.

La parola d’ordine è sperimentare, lasciarsi andare con gli abbinamenti e soprattutto sfruttare la bella stagione per provare tessuti impalpabili e trasparenze ma sempre con stile ed eleganza.

Dai capi che hanno un sapore d’altri tempi e molto romantici, fino ad abbinamenti all’ultima moda e che strizzano l’occhio allo street style e ai mix inusuali: come sfoggiare il lace trend acquistando i capi più alla moda online.

Romantica ma con stile, copiando Emily Ratajkowski e Diletta Leotta

Fisico pazzesco e bellezza che lascia senza fiato: Emily Ratajkowski è una super modella e un’attrice, ma è anche una donna capace di indossare qualsiasi abito con stile e sensualità.

Ovviamente anche lei ha abbracciato la lace mania: fotografata per le strade di New York ha sfoggiato di recente un abito bianco con dettagli in pizzo abbinandolo a delle sneakers rosse a contrasto.

Fonte: IPA

Un look perfetto, che può stare bene a tutte. Ma come ricrearlo? Optando per un vestito boho maxi che rimane morbido sul corpo e sensuale grazie alle trasparenze. Particolarmente ricco, grazie a volant, lacci e nappe, è il perfetto look romantico da giorno per la spiaggia, ma anche per la città.

Lo si può abbinare con dei sandali aperti oppure, proprio come Emily, con scarpe da ginnastica per creare un gioco di contrasti all’ultima moda.

Se, invece, si vuole optare per un vestito corto, ma comunque romantico, allora si può copiare Diletta Leotta. La conduttrice in occasione del suo addio al nubilato a Ibiza ha sfoggiato un mini abito bianco, leggero e sensuale, che ha abbinato a sandali dal tacco altissimo.

Come ricrearlo? Con un vestitino corto, con le spalline sottili e lo scollo che enfatizza il seno, da scegliere in diversi colori e da indossare, magari con una cintura in tessuto proprio come ha fatto lei. Gli altri accessori? Sta bene con tutto, quindi si può scegliere sulla base dell’occasione e della propria comodità.

Offerta Abito bianco, corto con spalline sottili Adatto a ogni occasione, da impreziosire e personalizzare con gli accessori

Se si cercano, invece, delle maniche simili a quelle della conduttrice allora si può optare per un abito lungo, che lascia scoperte le spalle ma con delle maniche corte. Anche questo adatto a ogni occasione, si stringe in vita e, grazie al pizzo, crea un gioco di vedo non vedo davvero molto sensuale.

Offerta Abito lungo con spalle scoperte Per chi desidera giocare con il vedo - non vedo

Minimal chic come Rocío Muñoz Morales

Elegante e chic, Rocío Muñoz Morales ci insegna a essere minimal ma con un look vibrante, colorato e che lascia il segno. Nel suo caso l’interpretazione del lace trend è in chiave mini-dress, con un abito rosso accesso abbinato a calze del medesimo colore. Una scelta perfetta per le serate non caldissime, ma che può essere declinata all’estate semplicemente togliendo i collant. Anche in questo caso l’abito può essere indossato con accessori eleganti per un outfit da sera, più sportivi se si vuole sfoggiare di giorno.

Lo si può copiare con un vestito corto, senza maniche e lo scollo a v. Su Amazon si può acquistare nei colori più classici come bianco e nero, ma anche virare su una tinta più particolare come blu, rosa e verde menta.

Abito corto e senza maniche Minimale ma elegante in ogni situazione

Elegantissimo, invece, il vestito rosso vinaccia in pizzo da indossare per un’occasione speciale. Ha le maniche a tre quarti, lo scollo a v ed è lungo fino al ginocchio. Morbido, non crea attrito sul corpo e lo fascia seguendo con armonia le curve.

Nonostante sia molto chic, può essere abbinato anche a capi che lo rendono adatto anche a occasioni più informali come una giacca di jeans e delle sneakers bianche.

Abito corto color vinaccia In pizzo con maniche a tre quarti

Capi in pizzo per un look memorabile come Mahmood ed Elisabetta Gregoraci

Trasparenze? Assolutamente sì sia per lei che per lui. Il lace trend va bene per tutti, basta saperlo portare con il giusto atteggiamento.

Se si vogliono indossare solo alcuni capi trasparenti si può optare per un top o per dei pantaloni. Mahmood, ad esempio, ha uno stile unico che in ogni occasione fa venire voglia di essere copiato subito.

Recentemente ha sfoggiato una camicia in pizzo bianco completamente trasparente, favolosa anche per una lei abbinata a un reggiseno minimal dello stesso colore. Oppure indossando un top in pizzo bianco, perfetto per le giornate d’estate.

Come la maglietta con lo scollo a v profondo, che enfatizza la zona del décolleté e le braccia. Le maniche, infatti, sono molto corte e superano di poco la spalla. Si trova anche in nero, rosa e rosso.

Maglietta in pizzo trasparente Fantastica da abbinare con tantissimi capi diversi

Elisabetta Gregoraci, invece, abbina pantaloni e top trasparenti. Se lei osa, ma lo fa con il suo immancabile buon gusto, si può provare a copiarla, sfoggiando un solo capo.

Infatti, se si vuole provare solo in parte l’outfit e interpretare il lace trend a modo proprio, si possono indossare dei pantaloni in pizzo neri a zampa e vita bassa, dotati di una fodera nella parte alta per non lasciare completamente scoperto lo slip. L’abbinamento perfetto? Con dei sandali minimal.

Pantaloni in pizzo trasparente Sensuali per un look che lascia il segno

Eleganti per la sera come sul red carpet: da Zendaya a Dua Lipa

Volete sentirvi come delle dive sul red carpet? Allora si può rubare qualche segreto di stile a delle celeb molto amate.

Zendaya, ad esempio, è una delle star che maggiormente lasciano il segno a ogni uscita pubblica: dal fisico sinuoso, sempre elegante, sta bene davvero con ogni cosa e non ha paura di osare.

In versione principessa, poi, sembra davvero uscita da una favola: così è stato per la premiere di Challengers di Luca Guadagnino, quando ha sfoggiato un abito con un corpetto in pizzo e una gonna ampia e da fiaba.

Fonte: IPA

Chiaramente un outfit del genere è difficile da mettere se non si partecipa a un evento mondano, ma il bustier o il body di pizzo sono un capo che non deve mancare nel guardaroba per dare vita a mix and match intriganti.

Un body in pizzo nero, scollato e sensuale, può essere indossato davvero con tutto: dai jeans a una gonna minimal.

Body in pizzo trasparente Un capo intrigante per creare mix di stile unici

Dua Lipa, infine, ha fatto furore al Met Gala 2024 dove era una dea in pizzo nero, trasparenze e contrasti. Un look un po’ da dark lady perfetto per una serata speciale, proprio come richiede un evento fashion come quello che si tiene a New York ogni anno e che regala veri e propri capolavori di eleganza e stile.

Per ricrearlo si può optare per un abito lungo, che fascia il corpo e che gioca con le trasparenze, soprattutto sulla schiena che viene lasciata scoperta e nascosta solo da un velo impalpabile.

Abito lungo con dettagli in pizzo Sensuale ed elegante per un look dall’effetto wow

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze per il tuo guardaroba? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla moda e non perdere nessuna novità.