Confortevoli, morbidi, avvolgenti e capo must have per affrontare l’inverno senza avere paura del freddo, ma facendolo con stile: sono i maglioni a trecce, il perfetto trend da sfoggiare nel 2025.

Sono stilosi, stanno bene con tutto (immaginateli con dei jeans oppure con una gonna) e tengono caldo. E sono tra i capi di tendenza secondo i Pinterest Predicts 2025: perfetti per chi ama uno stile alla marinara, magari abbinati a pantaloni a righe, cappelli e accessori che ricordano i nodi tipici della gente di mare.

Come sfoggiare i maglioni a trecce ed essere cool e favolose in ogni situazione.

Maglioni a trecce: i Piterest Predict 2025 li associano a uno stile marinaro

Una moda disinvolta, capace di mescolare stili differenti ma senza perdere di vista comodità, praticità e stile. I maglioni a trecce si inseriscono alla perfezione in questo trend che è stato segnalato dai Pinterest Predicts per l’anno che verrà. Il 2025, quindi, sarà all’insegna di diversi stili (ad esempio la borsa slouchy) che comprendono anche quello marinaro fatto da pantaloni a righe, sandali (in base alla stagione o abbinati a dei calzini), elementi che richiamano il mare e cappelli di ogni foggia.

I maglioni a trecce sono perfetti per un look informale, ma sono favolosi anche per gli outfit casual, eleganti o gli abbinamenti più fantasiosi. Essendo un capo molto basic stanno bene davvero con tutto, ma sono anche confortevoli e tengono caldo.

Maglioni a trecce, chiari per un look casual ma sofisticato

L’inverno è la stagione migliore per indossare capi chiari nei toni del bianco, crema e ghiaccio: del resto sono queste le sfumature che maggiormente ricordano la neve, le bevande calde e ricoperte di panna, la natura che si ferma e regala scenari favolosi.

Così i maglioni a trecce si declinano nei toni più eleganti e nelle sfumature più interessanti del bianco per andare a comporre dei look sofisticati e casual, comodi e di classe.

Come quello sfoggiato da Valentina Ferragni che ha abbinato a un morbido maglione a trecce bianco, pantaloni dello stesso colore, così come la fascia per capelli e un caldo cappotto in pelliccia: perfetta in città, ma anche in montagna.

Stessa estetica, ma più country chic, quella dell’outfit sfoggiato da Paola Di Benedetto che al classico maglione a trecce e a collo alto, ha abbinato una giacca montone, cappello color nocciola e jeans. Il look da indossare per una gita in montagna o in campagna, ma che si adatta anche allo street style.

Se vogliamo provare a copiare questi outfit basta avere un maglione a collo alto bianco da indossare con i capi che già abbiamo nell’armadio, per un perfetto look invernale seguendo lo stile del momento. Senza dimenticare che questa tipologia di maglia non passa mai di moda.

Amazon Essential propone un maglione a collo alto, con le trecce, confortevole e caldo. Si trova in tantissimi colori diversi, per accontentare anche chi cerca un tocco di contrasto. In cotone a grammatura media, morbido e classico.

Per chi lo vuole con lo scollo rotondo, invece, Zeagoo propone una maglia a girocollo con bordo e polsi in costina, soffice, confortevole e piacevole al tatto. Favoloso con una camicia sotto, o con una polo a maniche lunghe, si adatta a look eleganti da ufficio, oppure a uno street style sotto un cappotto e con pantaloni a palazzo.

Un tocco di colore e trecce mini? Il maglione a trecce di Amazon Essential è a girocollo, aderisce al corpo segnando le curve e si trova in tantissime sfumature diverse per chi vuole sfoggiare un look che colpisce al primo sguardo. È in maglia fine, misto cotone, soffice e con costine su polsini e orlo.

Maglioni a trecce corti, per un look sensuale

E se si cerca un look sensuale, invece, la scelta deve ricadere sui maglioni a treccia più corti, che lasciano scoperta la pancia.

Chiara Ferragni, ad esempio, l’ha indossato grigio con due bottoni e colletto, insieme a jeans larghi e tempestati di strass e a una pelliccia. Tocco street style il basco e le sneakers.

Il maglione a trecce di The Drop, ad esempio, è corto e leggermente più stretto in vita: adatto a essere portato con pantaloni o gonne a vita alta, si può abbinare anche a capi che lasciano il ventre scoperto per chi è più temeraria e non teme il freddo.

Gilet a trecce, per look di classe

Un capo must have da sfoggiare con le trecce è il gilet: si tratta di un maglione, ma senza maniche, perfetto con una camicia, oppure con lupetti e altri maglioncini per chi vuole sfoggiare un look multistrato.

Super elegante la scelta di Paola Turani di ricreare un look da perfetta tennista composto da gilet a trecce, polo a maniche corte, gonnellina e scarpe da ginnastica. Si può declinare anche in una versione invernale indossando calze e una maglia a maniche lunghe.

Ad esempio, si può provare a ricreare un look simile con il gilet a tinta unita di Eyes: ha lo scollo a v ed è realizzato in materiale spesso per tenere ancora più caldo. Da stratificare o da indossare con una camicia sotto: la classe è servita.

