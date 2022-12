Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la Famiglia Reale si è mostrata al gran completo per uno degli eventi più attesi e sentiti dalla Corona britannica: lanella chiesa di Santa Maria Maddalena a Sandringham. Una sfilata tra il verde della tenuta, in cui a spiccare è stata lei, l'inimitabile Kate Middleton , che ha scelto per l'occasione unche fa scuola.