Li abbiamo visti sfilare nelle ultime fashion week, quelle dedicate alla moda primavera – estate 2025, ma nulla ci vieta di andare a caccia di accessori per capelli (quelli giusti) già da adesso: del resto anticipare le tendenze è divertente e ci permette di creare dei look diversi da solito.

Quindi è giunto il momento per sbizzarrirci con la nostra chioma, acconciandola e impreziosendola con fiocchi, fasce e mollette gioiello, per uno stile impeccabile, comodo e che ci ha fatto impazzire quando lo abbiamo visto sulle passerelle, ma non solo. Parole d’ordine? Reinterpretare in base ai nostri gusti, ai capi che indossiamo e alle vibes che vogliamo trasmettere. Ma anche osare, senza paura.

I tre accessori per capelli che dobbiamo avere assolutamente anche noi.

Fasce, l’accessorio per capelli da avere

Il primo pensiero quando ci immaginiamo le fasce per capelli vanno alle dive di un tempo, alle loro chiome gonfie, abbellite da questo accessorio che è anche il perfetto alleato per tenere a bada i capelli più indisciplinati. E poi valorizza ogni viso, mettendolo in evidenza e al tempo stesso aiutando a mantenere l’acconciatura in ordine.

La fascia si può indossare sui capelli lasciati sciolti e molto strutturati, oppure legati, o ancora può essere utilizzata per creare dei look più particolari: molto dipende anche dalla dimensione del tessuto.

Se si vuole optare per una fascia di dimensioni normali e provare a indossarla con qualche look copiando quello che ci hanno mostrato sulle passerelle (ad esempio quella di Dolce & Gabbana a Milano), la scelta migliore è indirizzarsi su quelle di colore nero e di medie dimensioni.

Sularpek propone un set che ne contiene due, in puro cotone e larghe sette centimetri. Sono molto elastiche ma non stingono: super basiche, sono adatte a sperimentare nuove acconciature e stili.

Set di due fasce nere In cotone, molto comode e super basic

Per chi, invece, vuole provare anche colori differenti pur restando nei toni neutri, la scelta può essere quella di acquistare tre fasce: una nera, una bianca e una grigia. Le vende sempre Sulaperk e anche queste sono in cotone, confortevoli ed elastiche.

Set di tre fasce per capelli In cotone, adatte a tanti look e a molte acconciature

Sono molto minimal, infine, le fasce super sottili di Doante: arrivano in una confezione che contiene quattro pezzi e si possono trovare in diversi colori, compresi l’azzurro, il rosa e l’arancione. Naturalmente anche in nero, che sta bene con ogni stile e ogni altra nuance.

Fasce sottili per capelli Vendute in confezioni che ne contengono 4 pezzi

Fiocchi, per una chioma romantica

Regala subito vibes romantiche e affascinanti a ogni outfit: stiamo parlando dei fiocchi, un accessorio per capelli che è tornato sulle passerelle e che possiamo sfoggiare anche noi. Li abbiamo visti, ad esempio, sfilare da Valentino di diverse dimensioni e con un risultato finale differente.

Ad esempio, si possono sfoggiare piccoli nastri legati a fiocco per fermare le trecce, oppure più vistosi per un look di classe ma anche d’effetto. Inspo da seguire per lasciarsi ispirare nell’acquisto di qualche accessorio che possiamo sfoggiare anche noi, in diverse occasioni e in base al nostro outfit.

Ad esempio, possiamo optare per una media dimensione, colori neutri (il set di Zufio è composto da un fiocco nero e uno beige), sono pensati per i bambini ma sono l’accessorio ideale anche per gli adulti. E, aspetto da non sottovalutare, sono facili da indossare.

Due fiocchi per capelli Per impreziosire e dare un aspetto romantico a ogni acconciatura

È di dimensioni più grandi, invece, il fermaglio con fiocco di Lectnore da applicare con un’apposita molletta alla testa, ha uno stile un po’ retrò e una forma a farfalla: si trova in diverse colorazioni.

Fiocco di grandi dimensioni Fermaglio da applicare ai capelli dallo stile un po’ retrò

Sono molto sottili, infine, i fiocchi di Abeillo con clip in metallo, nappina lunga che arrivano a casa in 4 pezzi bianchi e neri: da usare insieme applicandoli sulla chioma per un effetto particolare, oppure uno per volta.

Sottili fiocchi per capelli Con clip in metallo e nappina lunga

Mollette e fermagli, parola d’ordine: scintillare

Un altro accessorio che si è visto sulle passerelle sono state le mollette, magari gioiello come quelle proposte da N 21. Le acconciature che hanno sfilato avevano una chiara ispirazione retrò con acconciature voluminose. A fare capolino fermagli scintillanti, per un tocco che cattura lo sguardo.

Se anche noi vogliamo sfoggiare tra i capelli pietre e monili, possiamo trarre ispirazioni dalle mode del futuro e iniziare già da adesso a impreziosire le nostre chiome.

Possiamo provare – ad esempio – con semplicissime forcine, ma tempestate di brillantini. Magari su un’acconciatura wet, molto tirata e minimal. La proposta di HQdel arriva in 12 pezzi, molto resistenti e dall’effetto wow assicurato.

Forcine scintillanti Dodici forcine in metallo e ricoperte di strass

Jollybows, invece, vende quattro fermagli argento e oro, con tanti piccoli strass: non creano pieghe al capello e, quindi, sono perfetti alleati per quando ci si prepara e si deve lasciare libero il viso per applicare il make-up. Ma possono essere anche l’accessorio chiave da sfoggiare per un look particolare.

Quattro fermagli con strass Argento e oro da usare in casa ma anche per uscire

Una grande molletta di Inateannal in perle e cristallo è l’accessorio che può svoltare ogni look e rendere l’outfit più minimal super chic. Dall’aspetto vintage, ha una clip che la rende semplice da fissare sul lato della chioma, ma può essere perfetta anche per fermare la coda di cavallo.

Grande fermaglio con perle e cristalli Applicato per fermare la coda, o a lato fa brillare ogni look

Due pettinini che creano punti luce sulla chioma, decorando con eleganza ogni acconciatura: sono quelli di Ghyui, color argento e da usare nelle occasioni più formali. Ma nessuno ci vieta di sfoggiarli anche con uno stile diverso, per dare quel twist particolare a ogni capo.

Pettinini per capelli con cristalli Per uno stile wow che non passa inosservato

